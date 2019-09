Irán amenaza con una ‘guerra total’ si EE.UU o Arabia Saudita lo atacan

–El régimen Iraní prometió ejecutar una «guerra total», en caso de se produzca un ataque militar de los Estados Unidos o de Arabia Saudita. Lo hizo a través del ministro de Relaciones Exteriores Javad Zarif, en declaraciones a la cadena CNN.

“Estoy haciendo una declaración muy seria de que no queremos la guerra; no queremos participar en una confrontación militar, pero no parpadearemos para defender nuestro territorio», notificó Zarif.

La facción rebelde Houthi en Yemen, apoyada por Irán en su lucha contra una coalición liderada por Arabia Saudita, se atribuyó la responsabilidad del ataque del sábado.

Sin embargo, los funcionarios sauditas y estadounidenses culparon a Irán.

Pero Teherán negó nuevamente la participación iraní en los ataques de fin de semana contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita.

Zarif dijo que los rebeldes hutíes respaldados por Irán de Yemen, que se atribuyeron la responsabilidad del ataque, han aumentado sus capacidades militares y son capaces de llevar a cabo una operación sofisticada como la que destruyó la mitad de la producción de energía del reino.

No obstante, Zarif no pudo proporcionar pruebas de que Houthis lanzó los drones y misiles.

«No puedo confiar en que lo hicieron porque acabamos de escuchar su declaración», expresó Zarif. «Sé que no lo hicimos. Sé que los hutíes hicieron una declaración de que lo hicieron».

En una conferencia de prensa el miércoles, el portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, Turki al-Malki, afirmó que se encontró que las armas que no alcanzaron sus objetivos eran de fabricación iraní.

También dijo que las investigaciones revelaron que los drones y misiles probablemente fueron lanzados desde el norte del reino, y no desde la dirección de Yemen, que se encuentra al suroeste del país.

Javad Zarif señaló que Irán esperaba evitar el conflicto, y agregó que el país estaba dispuesto a hablar con sus rivales regionales, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, un retorno a las negociaciones con Estados Unidos no sucederá a menos que Washington brinde un alivio total de las sanciones, como lo prometió el acuerdo nuclear de 2015, dijo el máximo diplomático de Teherán.