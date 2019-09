Niegan tutela a suspendido gobernador encargado de La Guajira con la que buscaba volver al cargo

Loterias

Loterías del 18 de septiembre en Colombia:

Baloto 18 23 28 33 35 12

Revancha 14 20 23 33 38 10

Meta 9145 – Serie 058

Manizales 5829 – Serie 051

Valle 0473 – Serie 230

DORADO

Mañana 7028 – Tarde 7911

CULONA:

Día 1438 – Noche 4119

ASTRO SOL

2156 – Signo Aries

ASTRO LUNA

2849 – Signo Leo

PIJAO:

4470

PAISITA:

Día 8548 – Noche 3211

CHONTICO:

Día 1678 – Noche 8936

CAFETERITO:

Tarde 2345 – Noche 3216

SINUANO:

Día 2015 – Noche 3935

CASH THREE:

Día 076 – Noche 489

PLAY FOUR:

Día 3855 – Noche 6591

SAMAN:

1939

CARIBEÑA:

Día 7146 – Noche 0623

WIN FOUR:

8879

EVENING:

9518

MOTILÓN:

Tarde 4881 – Noche 2190

LA FANTÁSTICA:

Día 2688 – Noche 7505

ANTIOQUEÑITA

Día 0541 – Tarde 5874