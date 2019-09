¿Por qué es importante contestar la nueva encuesta Sisbén?

La Secretaría Distrital de Planeación viene adelantando el proceso de consolidación de la nueva base de encuestados del Sisbén, tendiendo en cuenta que por disposición legal se ha cambiado la metodología, hay un nuevo modelo para aplicar las encuestas y nuevos instrumentos. Esto lo que implica es que se debe encuestar a toda la ciudadanía y conformar una nueva base de datos.



“La información que se tenía hasta ahora, los datos que se tenían de metodologías anteriores van a perder vigencia una vez culmine el proceso actual. Cuando se adopta una nueva metodología lo que se hace es aplicar la encuesta vivienda por vivienda, similar a un censo”, explicó Helmut Menjura, director de Sisbén de la Secretaría Distrital de Planeación.

El operativo inicia con una visita previa en la cual se deja en cada inmueble un volante informado la fecha aproximada en que pasará el encuestador. Si al momento de la visita los miembros del hogar no se encuentran presentes, el funcionario dejará un nuevo volante dando a conocer la fecha exacta en la que se realizará una nueva visita que permita adelantar el proceso.

Los encuestadores se identifican mediante un chaleco, un carné, una gorra y una credencial grande. Los datos se pueden corroborar llamando a la línea 195. Cada uno de estos elementos cuenta con los distintivos del Sisbén. El equipo de campo está conformado por encuestadores, supervisores y coordinadores de campo.

Encuestador Sisbén – Foto: Secretaría de Planeación

¿Cuál es la importancia de contestar la encuesta Sisbén?

En primer lugar, esta va a hacer la base de datos vigente. El Sisbén es utilizado por programas sociales para identificar a la población beneficiaria o potencialmente beneficiaria de subsidios. Una persona que requiera alguno de los beneficios que ofrecen las entidades distritales deberá presentar el puntaje Sisbén si quiere acceder a alguno de ellos.

El llamado a la ciudadanía es para que no se quede por fuera del Sisbén, pues si la persona no está encuestada, sencillamente no va a poder acreditar un requisito necesario para acceder a un programa social.

“El Sisbén es un instrumento para identificar la población potencialmente beneficiaria de subsidios y ello básicamente se expresa en una base de datos que reúne toda la información de los hogares, en cuanto a sus condiciones sociales y económicas. Según la norma, todas personas pueden ser encuestado y hacer parte de la base de datos. Por tal razón, lo que se busca es que esa base de datos sea lo más amplia y más completa posible, para que allí se puedan identificar mejor as las personas u hogares que requieren una atención específica por parte del Estado” señaló el funcionario.

Encuestadores Sisbén – Foto: Secretaría de Planeación

¿Cómo va el proceso?

En marzo se inició la recolección de datos y en la actualidad ya se ha llegado a 500.000 hogares encuestados, más de un millón 400 mil personas que ya hacen parte de la nueva base de datos. El objetivo de la Administración Distrital es que al finalizar llegar a una cobertura de un millón de hogares.

En la actualidad se ha culminado el trabajo de campo en las localidades de Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar. Se avanza en Tunjuelito, Suba, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. Posteriormente se continuará en Usme, Usaquén y Fontibón. Una vez cubiertas todas las localidades, culminará el proceso con las zonas rurales de la capital.

Este año debe culminar todo el operativo, con el fin de que en 2020 solo se esté utilizando la nueva base de datos Sisbén 4.

Cualquier inquietud de la ciudadanía relacionada con la nueva encuesta Sisbén puede ser resuelta por los supervisores o coordinadores de campo, a través de la Línea 195 o llamando al conmutador de la Secretaría Distrital de Planeación 3358000.