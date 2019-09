Colombia es uno de los países con las condiciones de jubilación más complejas

Colombia cayó un lugar, ubicándose en el puesto 42 de 44 países en el Índice Global de Jubilación (GRI), revelado por Natixis Investment Managers y CoreData. Este indicador global es una medida multidimensional para examinar los factores que impulsan la seguridad de la jubilación y proporciona una herramienta para comparar las mejores prácticas en materia de políticas de jubilación.

Colombia supera a Brasil (43) e India (44), mientras que los otros países de la región incluidos en el estudio, México y Chile, ocupan los puestos 37 y 36, respectivamente.

Para los resultados de la clasificación global se tienen en cuenta 19 indicadores de rendimiento, agrupados en cuatro subíndices temáticos:

1. Salud correspondiente a la esperanza de vida, el gasto sanitario per cápita, el gasto sanitario no asegurado y el gasto sanitario.

2. Financiación de la jubilación, que corresponde a dinero destinado a la dependencia económica de los ancianos, préstamos bancarios improductivos, inflación, tasas de interés, presión fiscal, factores que afectan a la economía nacional a través de la gobernanza y la deuda pública.

3. Bienestar material entendido como la igualdad de ingresos entre los grupos de población, la renta per cápita y las tasas de desempleo de las personas mayores.

4. Calidad de vida identificando en ella la felicidad de la población jubilada, la calidad del aire, el acceso a los servicios de agua y saneamiento, la biodiversidad y los factores ambientales del medio ambiente.

Los aspectos más destacados del Índice Global de Jubilación 2019 incluyen:

– Islandia, Suiza y Noruega son los tres países más importantes del mundo este año.

– Europa Occidental sigue liderando como región, con 15 países que terminan entre los 25 primeros por tercer año consecutivo. Los países nórdicos mantienen sus buenos resultados entre los 10 primeros, incluyendo Islandia (No. 1), Noruega (No. 3), Suecia (No. 6) y Dinamarca (No. 7).

– Los países BRIC tienen una población relativamente joven y, por lo tanto, unas tasas de dependencia favorables. Brasil, China y la India tienen una población de personas de edad muy inferior a la de la mayoría de los países desarrollados, con un 8,5%, 10,6% y 5,9%, respectivamente. Rusia, posiblemente el más desarrollado de los cuatro, tiene una mayor población de personas mayores con un 14,1%.

– Brasil ocupa el 43º lugar por segundo año consecutivo y tiene las puntuaciones más altas en Salud (36º), Bienestar Material (44º) y Finanzas (36º) subincidentes. México ocupa el puesto 37º en la clasificación general con mejoras en los subincidentes de bienes materiales (36º), calidad de Vida (23º) y salud (39º).

– Japón, que ocupa el puesto 23, destaca por tener la puntuación más baja entre los países GRI en cuanto a dependencia de la tercera edad, una medida del número de trabajadores activos en comparación con el número de jubilados. El Japón tiene la mayor esperanza de vida, pero también una de las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados. A pesar de tener la puntuación más alta de empleo en el Índice, Japón tiene una pequeña proporción de personas en edad de trabajar que apoyan a los jubilados. Esto refleja una tendencia más amplia que afecta a muchas economías desarrolladas.

«Satisfacer las necesidades de los jubilados de hoy y, al mismo tiempo, preservar la seguridad de la jubilación para las generaciones futuras sigue siendo uno de los desafíos más apremiantes para las economías de todo el mundo», dijo Jean Raby, director ejecutivo de Natixis Investment Managers. «Creamos el Índice Global de Jubilación de Natixis para ayudar a facilitar una conversación sincera sobre los pasos a seguir para garantizar la seguridad de la jubilación a escala mundial».

La situación local

A pesar de haber caído en la clasificación general, Colombia ha tenido un buen desempeño en los subíndices de calidad de vida (71%) y finanzas (65%), ocupando los puestos 27º y 20º a nivel mundial, respectivamente. Mientras tanto, entre las naciones medidas, el país ocupa el último lugar en el subíndice de bienestar material, con una puntuación del 11%.

«Al llevar a cabo el GRI, podemos identificar las tendencias económicas que afectan los aspectos sociales de las personas mayores en cada país. Colombia tiene una de las mayores dependencias de la vejez y con el aumento de la esperanza de vida, la responsabilidad de la jubilación recaerá en el individuo. Por esta razón, nunca ha sido más importante comenzar a ahorrar temprano y cuidar sus finanzas», dijo José Luis León, director general de Natixis Investment Managers para Colombia, Panamá y Perú.