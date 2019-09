Gobierno Nacional niega responsabilidad en parálisis de obras de megacolegios

Loterias

Loterías del 19 de septiembre en Colombia:

Bogotá 4886 – Serie 278

Quindío 6090 – Serie 122

DORADO

Mañana 8520 – Tarde 1369

CULONA:

Día 3657 – Noche 8047

ASTRO SOL

4592 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

5735 – Signo Sagitario

PIJAO:

4844

PAISITA:

Día 3770 – Noche 8758

CHONTICO:

Día 8720 – Noche 5477

CAFETERITO:

Tarde 8170 – Noche 9885

SINUANO:

Día 6278 – Noche 5135

CASH THREE:

Día 386 – Noche 727

PLAY FOUR:

Día 9980 – Noche 5987

SAMAN:

4139

CARIBEÑA:

Día 2591 – Noche 7654

WIN FOUR:

5163

EVENING:

8403

MOTILÓN:

Tarde 7661 – Noche 7576

LA FANTÁSTICA:

Día 3465 – Noche 2758

ANTIOQUEÑITA

Día 6311 – Tarde 9650