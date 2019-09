Las razones por las que EE.UU. expulsó a dos diplomáticos de Cuba asignados a la ONU

–Por «abusar sus privilegios de residencia» e intentar “conducir operaciones de influencia contra Estados Unidos”, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó la expulsión de dos diplomáticos de la misión de Cuba en las Naciones Unidas.

Además, impuso restricciones de viaje a los miembros de la misión permanente de Cuba en la ONU.

La acción ocurre a pocos días del inicio de la Asamblea General, a la que asisten mandatarios de todo el mundo.

La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo en un comunicado que los diplomáticos cubanos intentaron “conducir operaciones de influencia contra Estados Unidos”.

En su cuenta de Twitter, la portavoz estadounidense compartió el comunicado, con un mensaje en el que dice:

«Después de que 2 miembros de la misión de la ONU en Cuba participaran en actividades perjudiciales para la seguridad nacional de EE.UU., les pedimos que abandonaran EE.UU. Los miembros de la misión de Cuba en la ONU también están restringidos a permanecer en Manhattan. Nos tomamos en serio todos y cada uno de los intentos contra la Seguridad Nacional de EE.UU.¨, escribió Ortagus.

After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 de septiembre de 2019