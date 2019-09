¿Por qué explotaron las baterías en San Victorino? Conoce estas alertas

Aywer, 19 de septiembre, unas baterías de celular almacenadas en una caneca provocaron un incendio en la avenida Caracas con calle 12, en el sector de San Victorino. La conflagración fue provocada por una «reacción química exotérmica» de las baterías, reportó el diario El Tiempo.

La emergencia fue provocada por un manejo inadecuado de las baterías (tanto en su transporte como en su fabricación). El diario, además, indica que las personas intentaron apagar el incendio con agua y ello supuso un error.

Andrea León León, Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Colombia, explica en otro artículo que «cuando hay combustión, de algún tipo, las moléculas de hidrógeno actúan como combustible y finalmente resultan avivando el fuego, en esos casos si no hay un extintor clase C a la mano se deben usar sustancias absorbentes no inflamables».

De acuerdo con la revista Science Focus, las baterías de litio son inflamables porque están compuestas por dos electrodos que cubren un solvente orgánico inflamable (un electrolito).

Ten en cuenta:

1 Considera cambiar tu batería si detectas que tu teléfono tiene una avería en su sistema de carga

2 Si tu batería se está sobrecalentando, ¡ojo!

3 Cambia tu batería de inmediato si detectas que su tamaño ha cambiado (si luce inflada)

4 No compres baterías en lugares no autorizados. Pueden tener problemas de fabricación que incrementan las posibilidades de que ocurra una explosión