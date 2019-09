Duque viajó a EE.UU para cumplir intensa agenda que incluye su participación en la 74° Asamblea de la ONU

–El Presidente Iván Duque Márquez viajó este sábado a los Estados Unidos, acompañado de varios miembros de su gabinete, para cumplir entre este 22 y el 28 de septiembre, una intensa agenda de trabajo, cuyo punto central será su participación en el 74 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En este foro multilateral, el mandatario colombiano reiterará su compromiso en la lucha contra el cambio climático y en avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reiterará el llamado a la comunidad internacional para que centre su atención en la grave crisis que está afectando a Venezuela e impactando a toda la región. Igualmente, hará un balance de la política de Paz con Legalidad.

A instancias de la Asamblea de la ONU, el Presidente Duque también sostendrá reuniones bilaterales con los Jefes de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y con el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros.

En desarrollo de su agenda de trabajo -que incluye las ciudades de Washington y Miami-, el Mandatario se reunirá con el expresidente Bill Clinton; el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como con otros congresistas.

En Nueva Jersey y Miami, el Jefe de Estado sostendrá encuentros con miembros de la comunidad colombiana residente en esas ciudades estadounidenses.

Así mismo, participará en cumbres globales de enorme importancia para el Gobierno colombiano, sobre cambio climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De igual manera, el Presidente Duque liderará una reunión, a nivel de Jefes de Estado y ministros, para abogar por los precios justos del café, que tiene como propósito mandar un mensaje claro para que las empresas reconozcan mejores valores del grano y que los beneficios lleguen a los productores.

La visita también tiene el objetivo de atraer grandes fondos estadounidenses para que inviertan recursos en Colombia. En esta medida, el Jefe de Estado colombiano y parte de su gabinete se reunirán con potenciales inversores de Estados Unidos, a instancias del foro multilateral de ONU.

En este encuentro, el Presidente expondrá las razones y los beneficios de invertir en Colombia, así como los incentivos que otorga el Gobierno Nacional a través de la Ley de Financiamiento (Ley de Reactivación Económica), para atraer grandes proyectos de Inversión Extranjera Directa al país.

A los encuentros asistirán, además de buena parte del sector empresarial de Estados Unidos, representantes de grandes fondos de inversión y fondos de capital privado.

—La Agenda de Trabajo

La agenda de trabajo comienza este domingo 22 de septiembre en Nueva Jersey, donde el Mandatario sostendrá una reunión con miembros de la comunidad colombiana residentes en esa ciudad.

El presidente Duque también asistirá a la Feria de Servicios organizada por el Consulado de Colombia en Nueva York y Newark, en donde hacen presencia 10 agencias que agrupan temas como migración, educación, salud, emprendimiento y vivienda, entre otros.

Esta feria es una oportunidad para estrechar los vínculos entre la comunidad y los consulados, a través de sus servicios y de las alianzas que se han logrado para que el Estado y la ciudad de Nueva York estén con su portafolio de servicios dirigidos a la comunidad de migrantes.

Luego de este encuentro, el Mandatario participará en el ‘Foro de Acción de Energía’, en donde dará a conocer la agenda de transición energética del país.

Al respecto, la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, expresó que “el objetivo regional de incrementar la capacidad instalada de energías renovables -que hemos impulsado con el apoyo de países como Chile, Perú, Honduras, Costa Rica, Ecuador y El Salvador-, es un compromiso claro y concreto de la región, el cual busca contribuir a la mitigación del cambio climático y la protección del medio ambiente”.

—Lunes 23 de septiembre

La agenda de este día comienza en la sede de las Naciones Unidas, con la participación del Mandatario colombiano en la ‘Cumbre sobre los Bosques Tropicales’, evento organizado conjuntamente por Colombia, Francia y Chile. Allí tendrá un espacio para abordar la problemática de deforestación a nivel global y se referirá a los esfuerzos del Gobierno Nacional para frenar esta situación en el país. Este evento también contará con la participación de otros países líderes en la protección de los bosques.

Posteriormente, el Jefe de Estado abrirá la ‘Cumbre sobre el Cambio Climático’, foro convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para impulsar entre múltiples actores más acciones orientadas a revertir este fenómeno. Colombia, por su liderazgo y apuestas en la conservación de bosques y energías renovables, fue elegida entre un número limitado de países para hacer una intervención.

Al respecto, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, expresó: “Estamos muy felices de que el Presidente Duque vaya a abrir la Cumbre Climática, la Cumbre Global; es la cumbre preliminar a la COP de Chile y, por supuesto, tenemos mucho que contar”.

El Ministro Lozano anticipó que entre los avances en materia de protección del medioambiente, el Presidente se referirá a los logros en la lucha contra la deforestación, “el compromiso nuestro de llegar a 4 gigas para el año 2030, provenientes de energía solar, energía eólica” y el programa de movilidad eléctrica.

Así mismo, ante los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Mandatario colombiano presentará el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las acciones de mitigación a nivel nacional, llamado Renare.

“Renare es nuestro sistema, que muy pronto vamos a lanzar, de monitoreo, verificación y reporte de los gases de efecto invernadero. El mundo entero, la Asamblea de las Naciones Unidas ha pedido que tengamos un sistema de monitoreo oficial donde podamos reportar esas emisiones y los grandes logros que estamos haciendo”, explicó el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Después de esta intervención, el Jefe de Estado participará en la Cumbre Anual de Concordia, que año tras año ha convocado a los líderes empresariales, de Gobierno y de organizaciones sin ánimo de lucro más destacados del mundo, para fomentar el diálogo y formar alianzas efectivas para avanzar en estrategias de desarrollo social. Allí participará en la sesión ‘Private Capital as a mechanism in Sustaining Peace’, en formato de diálogo con Howard Buffet, Director Ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett, una de las fundaciones privadas más grandes en los Estados Unidos.

El Presidente culminará su agenda de este lunes con la conferencia sobre Economía Naranja ‘Creativity and Technology, the landscape of new opportunities in Colombia” (Creatividad y Tecnología, el panorama de nuevas oportunidades en Colombia), durante la cual expondrá el potencial de Colombia en esta materia y, específicamente, las oportunidades en economía digital.

—Martes 24 de septiembre

El Jefe de Estado iniciará su agenda de trabajo participando en la Cumbre de Impacto de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Impact Summit), un panel corto sobre los esfuerzos regionales hacia la protección de la Amazonía.

Luego, en la sede de Naciones Unidas, el Mandatario colombiano asistirá a la Apertura del Debate General de la 74° Asamblea General de las Naciones Unidas, y posteriormente sostendrá reuniones bilaterales con el Presidente de Costa Rica y el Presidente del Gobierno español.

Posteriormente, participará en el foro ‘Venezuela en crisis: los impactos sociales, regionales y humanitarios’, organizado por Colombia, Perú, Canadá y Ecuador, con el fin de hacer un llamado a la comunidad internacional sobre la situación en el vecino país, y convocar más apoyos frente a la crisis migratoria generada por la dictadura.

Más tarde intervendrá en el evento de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo & Capital Privado (LAVCA, por sus siglas en inglés).

Luego se desplazará a Concordia, donde participará en un diálogo con Gerard Baker, periodista y exeditor en jefe del periódico The Wall Street Journal.

De nuevo en la sede de las Naciones Unidas, el Presidente Duque participará en la ‘Cumbre de Desarrollo Sostenible’, en donde hablará sobre la implementación de la Agenda 2030, que está en el centro de la estrategia de Desarrollo del Gobierno, y de cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible se integran transversalmente en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, una apuesta por una Colombia más equitativa y más sostenible.

—Miércoles 25 de septiembre

La agenda de trabajo comienza con el evento, en el marco de la Asamblea de ONU, sobre acciones conjuntas en torno a precios justos del café y cómo lograr una producción sostenible. Además del Presidente Duque, participan sus homólogos de Guatemala, Jimmy Morales; Honduras, Juan Orlando Hernández; Vietnam, Nguy?n Phú Tr?ng, y Panamá, Laurentino Cortizo.

Desde el inicio de su Gobierno, el Mandatario colombiano se ha mostrado firme en su propósito de adelantar una campaña internacional que lleve al reconocimiento de mejores precios para el café colombiano.

Posteriormente, asistirá a una reunión con líderes del Hemisferio Occidental para hablar sobre la situación en Venezuela y la necesidad de que a este país hermano regrese la democracia.

Luego, hacia las 11 de la mañana, el Jefe de Estado intervendrá en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, “los mensajes más importantes se centrarán en su lucha contra el cambio climático, en su compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, además, están absolutamente alineados con uno de los pilares fundamentales de su Gobierno, que es la Equidad”.

La Viceministra adelantó que el Presidente también “hará un nuevo llamado a la comunidad internacional para que centre su atención sobre la grave crisis que está afectando a Venezuela e impactando en toda la región, y se hará un balance de la política de Paz con Legalidad”.

En efecto, a mediados de agosto, el Presidente anticipó que denunciaría ante esta Asamblea de la ONU “que la dictadura de Venezuela patrocina, auspicia y protege a grupos terroristas”.

Tras esta intervención, el Mandatario participará en el conversatorio ‘Ensuring Economic and Environmental Stability in Colombia though Global Partnership and Investment’, junto al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. El diálogo será moderado por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

De acuerdo con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, “el tema central es cómo lograr la atracción de inversionistas norteamericanos y del mundo entero; lograr traer recursos de inversión a nuestro país, especialmente en la zona de Norte de Santander, en la zona de frontera con Venezuela, buscando, a través de ello, generar una respuesta a la realidad de empleo que se ha venido presentando en esta región del país (por la crisis migratoria)”.

Posteriormente, el Mandatario participará en el panel ‘El futuro del trabajo de la Alianza del Pacífico frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial”, junto a los presidentes de Chile y Perú, y el Secretario de Relaciones Exteriores de México.

Allí, el Jefe de Estado se referirá a los avances del país de cara a la cuarta revolución industrial; al único centro en una nación hispanoparlante dedicado a esta nueva realidad, que está ubicado en Medellín, y también a cómo pueden los países de la Alianza del Pacífico beneficiarse de la experiencia de Colombia en esta materia.

Así mismo, se hablará del potencial de las industrias culturales y creativas en una economía internacional basada en la innovación.

Se espera contar con más de 100 participantes, incluyendo delegaciones oficiales de los países de la Alianza, representantes del CEAP (Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico), e inversionistas estadounidenses y de la Alianza del Pacífico.

A lo largo de esta jornada, el Mandatario sostendrá diferentes reuniones bilaterales con empresarios y representantes de otros países y organismos multilaterales.

—Jueves 26 de septiembre

La jornada de este día comenzará con un encuentro con representantes de Fondos de Inversión.

Posteriormente, el Mandatario se reunirá con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, e intervendrá en la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz.

Luego se desplazará a Washington para asistir a un almuerzo en la OEA, para un lanzamiento con el Consejo Empresarial de las Américas.

Otro de los eventos a los que el Jefe de Estado asistirá en Washington es al lanzamiento oficial del nuevo reporte sobre el ‘Colombian Task Force’ (‘Fuerza de Tarea sobre Colombia’), que organiza el Centro de Pensamiento Atlantic Council. Esta Fuerza de Tarea está conformada por varios académicos y congresistas de los dos partidos (republicanos y demócratas) y busca trazar una hoja de ruta para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Finalmente, sostendrá una reunión con Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América.

—Viernes 27 de septiembre

La agenda se iniciará con un encuentro con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, tras lo cual el Jefe de Estado se desplazará a la ciudad de Miami para participar en el Americas Conference Series – Miami Herald, Nuevo Herald y UPM, un panel conversatorio con Andrés Oppenheimer, en la Universidad de Miami, para hablar sobre los desafíos económicos y políticos de Colombia.

Se abordarán, entre otros temas, los desafíos y retos frente a la migración venezolana en Colombia.

—Sábado 28 de septiembre

La agenda del Mandatario en Estados Unidos culminará con un diálogo con la comunidad colombiana residente en Miami.