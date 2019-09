La versión del Ejército sobre confuso incidente en el que murió escolta y resultó herida dirigente política en Arauca

–La Fuerza de Tarea Quirón, orgánica de la Octava División del Ejército, emitió un comunicado en el cual entrega su versión sobre el confuso incidente en el que unidades militares atacaron a bala un vehículo en el que se movilizaba la delegada en Arauca del Partido Alianza Social Independiente (ASI) y Líder Social, Yolanda González García, quien resultó herida y en el que murió su escolta de la Unidad Nacional de Protección, Ezequiel Méndez Rivero.

Los hechos se registraron entre los municipios de Pamplona, Norte de Santander y Saravena, Arauca, pero lo cierto es que la versión militar no coincide con las declaraciones de la dirigente política, quien aseguró que los uniformados dispararon sin justificación contra los ocupantes del vehículo.

Yolanda González hizo el siguiente relato:

“Del Alto de la Virgen hacía acá, salieron unos militares y nos hicieron el pare, nosotros paramos y nos encañonaron y nos gritaban que nos bajáramos del vehículo y mi escolta sacó su carnet y se identificó y les dijo que él iba armado porque era escolta y ahí iba la protegida, pero ellos no le pusieron cuidado. Yo me asusté y me bajé del vehículo y cuando salí del carro, un soldado me gritó que levantara las manos y fue cuando sentí que ellos empezaron a disparar”.

Y la siguiente es la versión de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional:

1. En las últimas horas se desarrolló una operación de control territorial en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander, tras la solicitud y alerta generada por la Policía Nacional sobre el posible secuestro de un comerciante y el hurto de una camioneta realizada entre los municipios de Pamplona y Saravena.

2. Una vez conocida la situación, las unidades militares de la Décima Octava Brigada, activaron dos puestos de control sobre la vía de La Soberanía. De acuerdo a lo informado por las tropas, en el primer puesto de control, ubicado en el sector conocido como el cerro de La Virgen, corregimiento Samoré, municipio de Toledo, Norte de Santander, pasaron dos vehículos, el segundo de los cuales tenía las mismas características reportadas en el caso del posible secuestro. Este vehículo hizo caso omiso a la señal de pare, y desde su interior se abrió fuego contra los soldados, lo que produjo un intercambio de disparos que permitió la captura de dos sujetos que resultaron heridos y la incautación de dos armas cortas.

3. Un tercer individuo que se movilizaba en el carro como conductor, emprendió la huida realizando disparos, presuntamente con arma corta, en contra de los uniformados.

4. De inmediato se dio aviso a las tropas ubicadas en el segundo puesto de control instalado unos kilómetros adelante en el sector de la vereda El Encanto, corregimiento Samoré, municipio de Toledo, Norte de Santander. De acuerdo con lo informado por la Unidad, a este puesto de control llegó el vehículo tipo camioneta de color rojo que hizo caso omiso a la señal de pare realizada por el personal militar, presentándose una sucesión de disparos. En esta acción fallece un sujeto y queda herida una mujer quien recibió los primeros auxilios por parte de los enfermeros militares y fue evacuada en helicóptero junto con los otros dos heridos del primer evento, al hospital del municipio de Saravena.

5. Al sitio de los hechos se desplazó el Comandante de la Fuerza de Tarea Quirón y una comisión especial de la Fiscalía del departamento de Arauca para realizar las investigaciones correspondientes.

6. El Comando del Ejército Nacional ordenó de manera inmediata el envío de una comisión en cabeza del Inspector General del Ejército, quien de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación trabajará en el esclarecimiento de lo sucedido.