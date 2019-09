Ataque terrorista de disidencias de las Farc deja 14 civiles y 2 policías heridos en N. Santander

Loterias

Loterías del 21 de septiembre en Colombia:

Baloto 21 23 26 37 43 11

Revancha 02 25 26 28 35 01

Boyacá 7678 – Serie 042

Cauca 2814 – Serie 119

DORADO

Mañana 3663 – Tarde 8578 – Noche 9548

CULONA:

Día 4702 – Noche 3067

ASTRO SOL

2610 – Serie Acuario

ASTRO LUNA

1018 – Signo Escorpión

PIJAO:

5261

PAISITA:

Día 9803 – Noche 3482

CHONTICO:

Día 1744 – Noche 9383

CAFETERITO:

Tarde 9538 – Noche 9246

SINUANO:

Día 8632 – Noche 9701

CASH THREE:

Día 688 – Noche 109

PLAY FOUR:

Día 1033 – Noche 3281

SAMAN:

3644

CARIBEÑA:

Día 7528 – Noche 9467

WIN FOUR:

5688

EVENING:

8577

MOTILÓN:

Tarde 8172 – Noche 8370

LA FANTÁSTICA:

Día 9324 – Noche 2023

ANTIOQUEÑITA

Día 4877 – Tarde 5340

Paisa Lotto

6333