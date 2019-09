Con paseos a mascotas rescatadas, ciudadanos pueden conmutar multas

Madonna, una pitbull café y blanco que se recupera de una infección en su pierna derecha, y Moisés, un cruce con pitbull que comienza a dar sus primeros pasos al superar una parálisis tras ser arrollado por un carro, formaron parte de las decenas de mascotas sin hogar -rescatadas del maltrato y el abandono por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idipyba)- que vivieron una divertida jornada de la mano de ciudadanos con comparendos por Código de Policía.

Un paseo a los canes, con mucho cariño, es una alternativa con la que estas personas pueden solicitar a un inspector de Policía que les conmute multas tipo 1 o 2, luego de que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SCJ) implementara desde el 3 de agosto programas comunitarios para quienes tienen órdenes de comparendo por haber tenido comportamientos contrarios a la convivencia como colarse en Transmilenio, portar armas blancas, entre otros.

Jesús Cardona fue uno de los infractores que se decidió participar en el programa comunitario y durante dos horas paseó a Moisés, el perro que supera una parálisis en sus patas traseras. «A mí me impusieron un comparendo que tiene una multa de 110.000 pesos, pero con este servicio comunitario me podré ahorrar ese dinero que me puede servir para mis gastos en la universidad», contó.

Pero no solo se trataba de sacar de su guacal a Moisés y pasearlo por dos horas, Jesús también ayudó a limpiar sus heces y a levantarle las patas traseras cada vez que le flaqueaban. “Fue una actividad muy grata y me sentí muy a gusto al poder compartir con los animalitos, y por supuesto es mucho mejor que pagar una multa. El Idipyba es una organización muy comprometida con la salud e integridad de las mascotas”, concluyó Cardona.

No obstante, los ciudadanos tienen más alternativas cuando les han expedido una órden de comparendo. “Las personas que tienen una multa tipo1 y 2 tienen tres opciones: seguir el proceso policivo e impugnar el comparendo si cuentan con las pruebas y consideran que no son responsables. También pueden tomar un curso pedagógico que dura cerca de una hora, o pueden optar por un programa comunitario con el que cuidan mascotas del Idipyba o limpian parques, postes o sitios de patrimonio cultural”, explicó Alejandro Peláez, Subsecretario de Acceso a la Justicia.

Ayudar a estas mascotas que han tenido que pasar por situaciones duras como maltrato, abuso y abandono entusiasmó incluso a personas que iban a impugnar su comparendo. “Hago esta labor con mucho gusto y el destino nos pone en el sitio indicado. Sin embargo, no me corresponde el comparendo que me impusieron por lo que estoy en proceso de impugnación. La labor, no obstante, me encanta, y la haría voluntariamente sin necesidad de un comparendo porque estos animales requieren de muchos cuidados físicos y también mucho amor”, dijo María Paredes.

Requisitos para participar de un programa comunitario

1) Aplica para ciudadanos con orden de comparendo por comportamiento contrarios a la convivencia que conlleven a multas tipo 1 o 2

2) Es posible que no aplique la conmutabilidad por participar en los programas comunitarios, cuando los ciudadanos reincidan en los mismos comportamientos contrarios a la convivencia que tengan multas tipo 1 y 2.

3) Debe agendar una cita en una de las Casas de Justicia habilitadas para ese trámite:

? Usaquén: Autopista Norte N.º 159A-82.

? Suba La Campiña: Calle 139 N.º 98A-26

? Kennedy: Avenida Primero de Mayo N.º 38C-76Sur

? Calle 45: Calle 45 N.º 13-16

? Mártires: Carrera 21 N.º 14-75

? Usme: Calle 137C Sur N.º 13-51

4) La solicitud para participar en un programa comunitario la debe realizar dentro de los cinco días hábiles después de la expedición del comparendo.

Cabe anotar que tras la participación en los programas comunitarios, los ciudadanos reciben un certificado que deben presentar ante el inspector de policía que lleve su caso. Dicho funcionario es el que finalmente decide si se conmuta la multa o no.

Para mayor información sobre este proceso se puede comunicar al línea 195, numeral 7