Identificaron y capturaron a hincha del DIM que lanzó navaja a la cancha

–El alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérez, confirmó la identificación y captura del sujeto de una barra del Independiente Medellín que lanzó una navaja a la cancha en el encuentro con Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot el pasado fin de semana.

«Hemos avanzado demasiado en Fútbol en Paz y no vamos a dejar que un desadaptado empañe el logro de toda una ciudad, de los equipos y las hinchadas», precisó el alcalde Gutiérrez en su cuenta en Twitter.

Añadió que personalmente dio la orden de identificar a quien lanzó navaja al campo de juego.

Y en efecto, con base en las cámaras de seguridad se logró ese objetivo.

Federico Gutiérrez trinó: Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar».

—————————————

2. Este es el video de las cámaras del estadio donde se indentifica a la persona que tira la navaja. Sépanlo, el que la embarra, ya no tiene salida. Resalto el comportamiento de las hinchadas. Por uno solo, no se puede empañar un gran esfuerzo de ciudad en fútbol en Paz. pic.twitter.com/74VJsfHNfP — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 23, 2019

La División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, celebró el hecho:

Felicitaciones al alcalde de Medellín @FicoGutierrez y a las autoridades de la ciudad por la pronta identificación de la persona que lanzó el cuchillo a la cancha del Atanasio Girardot. Esto fue posible, por el sistema de cámaras de seguridad que posee el escenario deportivo. — DIMAYOR (@Dimayor) September 23, 2019