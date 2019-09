Por Mauricio Botero Caicedo

En ocasiones se cede este espacio a observaciones y planteamientos de otros autores. En este caso tenemos un ramillete de sabias frases y observaciones:

“Ser comunista, inteligente y bueno es totalmente incompatible. ¿Quién es incompatible? Quien es inteligente y bueno no puede ser comunista. Quien es bueno y comunista no puede ser inteligente. Y por supuesto, quien es comunista e inteligente es imposible que sea bueno.”

Alexander Solzhenitzyn

*****

Más claro, imposible, si queréis construir algo sólido, estable, fuerte y con futuro, gíralo a la derecha y apriétalo fuerte.

Si queréis desarmar algo para que ya no sirva para nada, gíralo a la izquierda. Así funciona así en la carpintería, en la arquitectura, en la mecánica y en la vida.

*****

Ateos hasta que el avión empieza a fallar, socialistas hasta que consiguen dinero y ANTIURIBISTAS hasta que el ELN les

hace una llamada.

****

La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado, entre una nube de humo, completamente desgastado y destrozado, y proclamar en voz alta: ¡Uf! ¡Vaya viajecito!

Hunter S. Thompson

*****

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no

oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo.

Pablo Neruda

*****

Hombre no identificado Ingreso al #ForoDeSaoPaulo gritando

“¡Hay que trabajar!”, lo que generó escenas de llanto, confusión y pánico entre los delegados. Las utoridades persiguen al autor de dicho ataque terrorista…

*****

“Los presidentes no heredan problemas: se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar

con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

Ángela Merkel

*****

Las dos frases más célebres son: “I love you” y “Made in China”…y ninguna de las dos ofrece garantía.

*****

“La televisión salvo mi vida” declaró en Colombia un sobreviviente. Después de un accidente automovilístico estuve 6 meses en coma, los médicos no daban esperanzas de vida…Una mañana la enfermera encendió la televisión, puso el Canal 1, y milagrosamente me levanté a apagar esa bazofia.

*****

Cuando en New York, el Rockefeller Center se empezó a construir, en Buenos Aíres el Edificio Kavanahg ya existía. Cuando la Standard Oil empezó a construir su primer kilómetro de oleoducto YPF Argentina tenía 35 Km de oleoducto y 95 pozos por explotar. El subterráneo de Buenos Aíres fue el primero de Latinoamérica junto al de Moscú, París, Londres y New York. La primera sucursal del mundo del Bank of Boston abrió en Buenos Aires. Cuando la automotriz Ford Motor decidió salir de EE.UU. y abrirse al mundo, abrió sus primeras fábricas en París, Londres y Buenos Aíres, siendo la primera en Latino América. La primera y única tienda Harrod’s fuera de Londres, abrió en la peatonal Florida en Buenos Aíres. Argentina fue la primera potencia militar de Sudamérica, la segunda de América y lasexta potencia económica del mundo. El Banco Central llegó a tener exceso de barras de oro en su bóveda y tuvo que ser custodiado por militares dentro y fuera del banco. Hasta que llegó el peronismo en 1946…Ni Alemania es nazi, ni Italia fascista, ni Rusia estalinista. Los únicos pelotudos quetodavía votan peronismo después de 70 años son los argentinos. El peronismo siempre tuvo claro que sacar a un pobre de la pobreza y educarlo, implicaba perder a un votante. Así se manejan desde 1946.

*****

En Colombia matar soldados le llaman conflicto armado pero los ajustes de cuentas entre grupos criminales se llama masacres de líderes sociales!