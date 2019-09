‘Háblalo’: la campaña para prevenir riesgos en salud mental

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de hablar sobre sus emociones, sentimientos, problemas y conflictos, así como de buscar apoyo en personas cercanas, instituciones y acudir a los servicios de atención en salud, públicos y privados, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud presentan la campaña ‘Háblalo, hazlo por tu salud mental’.

Entre 2016 y 2019, el Distrito ha trabajado con 16.052 familias en sus hogares para mejorar sus pautas de crianza; además, se han abordado 821 casos de intento de suicidio y violencia intrafamiliar en menores de edad y madres gestantes.

La estrategia Háblalo también comprende la plataforma digital www.hablalo.com.co, desarrollada en conjunto con la Fundación Santafe, líneas telefónicas, chats en vivo, servicios de orientación a jóvenes, acciones de promoción en espacios educativos, el funcionamiento de la primera Ruta de Atención en Salud Mental e intervenciones y seguimientos a casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, conducta suicida y consumo de sustancias psicoactivas.

Con esta iniciativa se busca abordar la salud mental desde una mirada positiva y no estigmatizadora en Bogotá. “Hay situaciones que no se ven a simple vista. No te quedes en silencio, busca apoyo; no más vergüenza, no más estigmas: Háblalo”, es uno de los mensajes de la campaña.

«Esta campaña tiene como objetivo evitar los riesgos de salud mental. ‘Háblalo’ busca ofrecer un canal de comunicación a las personas, en relación de sus sentimientos y emociones, con todas esas situaciones que les pasan por la mente y que desafortunadamente los llevan a tomar malas decisiones. Además estamos trabajando en diferentes instituciones educativas y hogares», explicó el secretario de Salud Luis Gonzalo Morales

La primera Ruta de Atención en Salud Mental

La Secretaría de Salud de Bogotá puso a disposición de los usuarios de la red pública hospitalaria la primera Ruta de Atención en Salud Mental. Esta es una estrategia de carácter preventivo y de atención integral que busca garantizar los servicios a los ciudadanos en esta materia.

La ruta inicia con la labor de los gestores que, puerta a puerta, visitan los hogares de los ciudadanos para identificar algún tipo de riesgo en salud mental. En caso de identificar un riesgo, la Subred Integrada de Servicios de Salud correspondiente gestionará y proporcionará los medios para garantizar su primera visita por medicina general en el CAPS (Centro de Atención Prioritaria en Salud) más cercano, en el que médicos capacitados brindarán una Atención Primaria Resolutiva.

En esta valoración por medicina general, se define si el usuario requiere de una atención especializada –según su necesidad– con profesionales en trabajo social, terapia ocupacional, psicología o psiquiatría.

Luego de recibir la atención necesaria, el paciente y su familia continúan el proceso de acompañamiento y seguimiento en su hogar. Desde la puesta en funcionamiento de esta estrategia a la fecha, cerca de 1.000 personas han sido atendidas desde las visitas domiciliarias que realizan los gestores de riesgo.

¿Qué otras líneas de ayuda para la salud mental tiene Bogotá?

Línea 106

Es la línea gratuita de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en crisis a la población de cualquier edad, en la que un equipo de psicólogos brinda un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional, 24 horas, los 365 días del año. Desde enero de 2016 a 31 de agosto de 2019, a través de la línea se han realizado 102.172 atenciones, de ellas 1.516 a niños, niñas y adolescentes perfilados como de alto riesgo.

Línea Piénsalo (01 8000 112 439)

Este es un espacio de escucha confidencial y soporte emocional donde un equipo de profesionales te orienta frente al riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Además, cuenta con la plataforma www.piensalo.co para cualquier duda y consulta a través de chat virtual. Desde su lanzamiento en marzo de 2019, la plataforma www.piensalo.co ha recibido 158.952 visitas y a través de los diferentes canales de contacto de la Línea Piénsalo, han sido atendidas 32.274 personas.

Línea Púrpura (01 8000 112 137)

Línea enfocada en la atención a mujeres, mayores de edad, en la que pueden tener acompañamiento que contribuya al bienestar emocional, reconocimiento de sus derechos a una vida libre de violencias y a la salud plena; además, reciben información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. De enero a agosto de 2019, se han realizado 9.517 atenciones.

Cifras de Medicina Legal

Según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2018 se registraron 387 casos de suicidio en Bogotá. 79,6 % de ellos se presentaron en hombres, es decir, por cada mujer que toma esta decisión, 4 hombres se quitan la vida. El 37 % de los casos suceden en población joven (entre los 15 y los 29 años); siendo Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa las cinco localidades con los mayores casos de suicidio en la ciudad.