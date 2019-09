ONU adopta una declaración para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

–Cuatro años después de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, los líderes mundiales adoptaron este martes una declaración política en la que se pide una establecer una década de ambiciosas acciones para acelerar sus Objetivos.

Los Estados miembros, reunidos en el marco de la Cumbre para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptaron por unanimidad el documento y se comprometieron a movilizar la financiación, mejorar la aplicación nacional y reforzar las instituciones para alcanzarlos en la fecha prevista y no dejar a nadie atrás.

Durante el discurso inaugural de la Cumbre, el Secretario General, António Guterres, destacó que la Agenda 2030 “está cobrando vida” a diversos niveles.

“Los Gobiernos tanto del norte como del sur han comenzado a integrar los Objetivos en sus planes y estrategias nacionales. El sector privado está llegando a comprender que los negocios verdes son buenos negocios”.

Junto a ellos, destacó que las ciudades, las empresas, el sector financiero internacional, la sociedad civil y los jóvenes también están incrementando sus esfuerzos y adoptando medidas.

Pese a estos datos positivos, alertó que no hay que llamarse a engaño y reconoció “que estamos lejos de donde deberíamos estar”, ya que varios factores como los conflictos armados, la crisis climática, la violencia de género y las desigualdades socavan los esfuerzos por alcanzar los Objetivos.

“Ningún país está en camino de alcanzar la meta de la igualdad de género, sin la cual no se logrará ninguna de las otras metas. De hecho, la brecha está creciendo. Un millón de especies están en peligro de extinción. Y al ritmo actual, casi 500 millones de personas podrían seguir viviendo en la pobreza extrema para 2030. Debemos redoblar nuestros esfuerzos. Ahora”.

Guterres focalizó su llamado a la acción en tres áreas específicas: la global, la local y a nivel del ciudadano de a pie.

Por su parte, el presidente de la Asamblea General recordó que lograr la Agenda 2030 representó “una hazaña del multilateralismo” y que ésta representa la única manera “de abordar los complejos desafíos mundiales” a los que se enfrentan las generaciones actuales y futuras.

Compromisos de la declaración

La declaración busca acelerar el compromiso de los Estados miembros para implementar la Agenda 2030 y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometiéndose a no dejar a nadie atrás, movilizar la suficiente financiación, mejorar su implementación a nivel nacional, reducir el riesgo de desastres y solucionar los problemas mediante la cooperación internacional, entre otros aspectos.

Iniciativas presentadas en la Cumbre

Entre las más de 100 medidas anunciadas acciones para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible figuran, entre otras:

el compromiso del Brasil de reducir en un tercio la muerte prematura causada por enfermedades no transmisibles para 2030

la promesa de Finlandia de lograr la neutralidad de las emisiones de carbono para 2035

la asociación de Maldivas con Parley for the Oceans, American Express, ABinBev y Adidas para crear un marco de ámbito nacional que permita alcanzar muchos de los Objetivos

el compromiso de México de proporcionar el acceso universal a internet, incluidas las comunidades vulnerables

la intención de Grecia de transitar hacia una economía circular.

España se suma a los esfuerzos

El Alto Comisionado para la Agenda 2030 de España lanzó hoy la campaña en línea #ODSéate que busca la movilización de organizaciones y ciudadanos para la difusión y cumplimiento de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las organizaciones interesadas en participar en la campaña pueden añadir el aro que simboliza a los Objetivos junto a su logo o incorporar un banner o pestaña en sus páginas web.

A nivel ciudadano se puede participar accediendo siguiendo una serie de acciones.

Los Estados miembros aprobaron por consenso en 2015 la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, la iniciativa más ambiciosa para transformar el mundo, que busca aumentar la prosperidad y garantizar el bienestar de todos protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.