Desmantelada banda en la Costa que “hackeo” y desocupó cuentas bancarias en Meta y Cundinamarca

Loterias

Loterías del 25 de septiembre en Colombia:

Baloto 4 11 14 16 36 15

Revancha 9 10 14 41 42 11

Meta 4341 – Serie 075

Manizales 5096 – Serie 127

Valle 6010 – Serie 095

DORADO

Mañana 4598 – Tarde 3899

CULONA:

Día 7576 – Noche 2738

ASTRO SOL

5619 – Signo Leo

ASTRO LUNA

1245 – Signo Leo

PIJAO:

2098

PAISITA:

Día 2385 – Noche 0183

CHONTICO:

Día 2703 – Noche 9277

CAFETERITO:

Tarde 1674 – Noche 3423

SINUANO:

Día 1870 – Noche 4241

CASH THREE:

Día 533 – Noche 581

PLAY FOUR:

Día 6717 – Noche 8742

SAMAN:

2356

CARIBEÑA:

Día 6736 – Noche 9607

WIN FOUR:

2158

EVENING:

9389

MOTILÓN:

Tarde 0097 – Noche 6746

LA FANTÁSTICA:

Día 7905 – Noche 0333

ANTIOQUEÑITA

Día 0702 – Tarde 6338