Ciclo de cine cubano en la Cinemateca de Bogotá

Loterias

Loterías del 26 de septiembre en Colombia:

Bogotá 5536 – Serie 384

Quindío 0770 Serie 114

DORADO

Mañana 9228 – Tarde 5128

CULONA:

Día 0083 – Noche 5890

ASTRO SOL

5227 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

4699 – Signo Aries

PIJAO:

4284

PAISITA:

Día 2509 – Noche 9367

CHONTICO:

Día 5634 – Noche 3353

CAFETERITO:

Tarde 0309 – Noche 9820

SINUANO:

Día 9109 – Noche 4209

CASH THREE:

Día 873 – Noche 608

PLAY FOUR:

Día 1862 – Noche 4161

SAMAN:

7250

CARIBEÑA:

Día 2719 – Noche 4427

WIN FOUR:

8543

EVENING:

2175

MOTILÓN:

Tarde 0797 – Noche 2987

LA FANTÁSTICA:

Día 2527 – Noche 0380

ANTIOQUEÑITA

Día 3074 – Tarde 1188