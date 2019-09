La JEP otorga la libertad transitoria condicionada al exsenador Alvaro Ashton procesado por «parapolítica»

–La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este viernes que le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada al exsenador Álvaro Ashton Giraldo, procesado por «parapolítica».

El beneficio le fue otorgado al exdirigente político, oriundo de Barranquilla, por haber comenzado a aportar a la verdad plena y presentar programa de reparación a víctimas, indicó su cuenta en Twitter la JEP.

El excongresista Alvaro Ashton Giraldo fue admitido por la Sala de Definición de Situaciones Juridicas de la JEP el pasado mes de julio por los delitos cometidos por él relacionados con el conflicto armado, a cambio de su compromiso con aportar verdad y resarcir a las víctimas.

Ashton Giraldo también era investigado por la Corte Suprema por el escándalo de los sobornos de Odebrecht y por acciones de corrupción en la altas cortes, proceso conocido como «el cartel de la toga».

Ashton Giraldo fue admitido por la JEP tras presentar una propuesta «en la que se comprometía a aportar verdad en relación con todos los hechos que le constan relacionados con los procesos adelantados en su contra por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia».

Ellos son:

-Las dinámicas del fenómeno de la parapolítica en los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria, Repelón, Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Galapa y Barranquilla, en Atlántico, y Sitio Nuevo, en Magdalena. Y la forma en la que obtuvo la votación cuando fue elegido senador en el año 2006.

-La llegada de Fabián Ashton, sobrino del solicitante, como empleado el Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, entidad estatal cooptada por el Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2004 y 2006.

El papel del exsenador en las discusiones y aprobación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en el Congreso de la República.

-Las presuntas extorsiones de las que fue víctima el solicitante por parte de exmiembros de las AUC, quienes, al parecer, le pidieron dinero con el fin de no denunciar sus nexos con las autodefensas.

-Los servicios que presuntamente contrató con el abogado Gustavo Moreno Rivera y las propuestas que este supuestamente le hizo a Ashton Giraldo.

El exsenador Ashton Giraldo también se comprometió a esclarecer los siguientes hechos:

-La reunión que sostuvo con Carlos Mario García Ávila, alias «Gonzalo o El Médico», comandante político del frente «José Pablo Díaz», sobre la que el solicitante acepta su participación y compromiso para esclarecer quiénes más asistieron y qué temas se trataron.

-Su relación con el abogado y exfiscal Gustavo Moreno Rivera y su versión sobre los hechos presuntamente constitutivos del delito de cohecho por el que se le procesa.

-De manera general, se comprometió a ayudar a esclarecer la relación de las AUC con agentes estatales no integrantes de la fuerza pública.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, Ashton Giraldo se comprometió a los siguientes programas de reparación:

-Ofrece su voluntad de proveer brigadas de salud compuestas por psiquiatras y psicólogos para atención a víctimas, por un valor de 14 millones de pesos, enfocado de manera especial en los municipios de Soledad, Atlántico, y Sitio Nuevo, Magdalena.

-Suministrar becas en la Corporación Universitaria Empresarial en Educación y Salud CORSALUD, de la que aduce que es miembro fundador, en diferentes programas de nivel técnico, tecnológico y universitario en áreas como mercadeo, seguridad ocupacional, contaduría, computación y sistemas, entre otros. El compareciente estableció que destinará ciento ochenta y ocho millones quinientos mil pesos ($188.500.000) a otorgar ochenta y seis (86) becas a víctimas del conflicto.

Ashton planteó la creación de una fundación para la no repetición que permita la reintegración de víctimas y victimarios en la zona de influencia del Hospital Materno Infantil de Soledad, que el mismo financiará en sus dos primeros años de funcionamiento. Esta fundación estaría enfocada a que no se repitan detrimentos patrimoniales en dicha entidad estatal, que no haya deterioro de sus instalaciones, ni fallas en la prestación de servicios de salud.

Al respecto, la JEP estableció que la concesión de otros beneficios penales especiales, tales como la libertad transitoria, condicionada y anticipada, se podrían dar a medida de los cumplimientos de los compromisos adquiridos por el compareciente en virtud del régimen de condicionalidad al que está sometido.