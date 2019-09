Resultados de las loterías y chances del viernes 27 septiembre en Colombia

Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 27 de septiembre en el territorio colombiano:

Medellín

2507 serie 126

Santander

6532 serie 237

Risaralda

5616 serie 095

Dorado mañana

8789

Dorado Tarde

6113

Culona

1215

Astro sol

2516 Piscis

Astro Luna

3222 Virgo

Pijao de oro

7751

Paisita día

6285

Paisita noche

8758

Chontico día

0027

Chontico noche

7076

Cafeterito tarde

4771

Cafeterito noche

2180

Sinuano día

7898

Sinuano noche

4833

Cash three día

723

Cash three noche

050

Play four día

9835

Play four noche

7560

Saman día

8654

Caribeña día

8145

Caribeña noche

2209

Motilón Tarde

7722

Motilón Noche

7129

Fantástica día

3334

Fantástica Noche

7456

Antioqueñita Día

3435

Antioqueñita Tarde

9916

Culona noche

5066