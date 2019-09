Actor de Capitán América causa sensación en comercial de leche mexicana

Un patriótico héroe estadounidense ha conquistado México y lo hizo con un desplante que algunos califican de buena leche.

El Capitán América, o más precisamente el actor Chris Evans que encarnó a ese personaje en la saga de películas de superhéroes ‘Avengers’ de Marvel, estuvo de visita en Nuevo Vallarta, en la costa del estado mexicano de Nayarit, para filmar la miniserie de televisión ‘Defending Jacob’ de la nueva plataforma Apple TV+.

Pero también grabó un comercial de la marca de leche Lala en la que se le bebiendo del nuevo producto lácteo de esa empresa, llamado Lala 100, para después decir “Wow. Lala 100”.

“Te vas a poner así como todo fuertote”, le comenta después a Evans una chica sentada junto a él que le invitó a probar el nuevo producto. No es claro si ella en realidad se refiere a que obtendrá la fuerza intrínseca del Capitán América, como en una versión láctea de Popeye que cobraba singular vigor al comer espinacas, o como Hulk, que ciertamente se pone “todo fuertote” y verde, aunque por otras razones.

La presencia de una estrella de Hollywood ciertamente atrae a fans y comentaristas de la farándula y el caso de Evans no fue la excepción. Pero más que su trabajo en el rodaje de ‘Defending Jacob’ en el muy turístico Nuevo Vallarta, fue su anuncio de la leche Lala lo que provocó gran interés en las redes sociales.

Algunos coincidieron con la chica que le dijo a Evans que se pondría fuertote tras beber Lala. Otros le reprocharon al actor su pobre nivel de español, al grado de exhibirse al decir tan solo dos palabras.

En contrapartida, otros usuarios compartieron una versión larga del anuncio, en la que la chica le explica sus tribulaciones en el trabajo y el hogar a Evans y él le responde, con cara entre de duda y sorpresa, mayormente en inglés.

? New | While in Mexico this week, Chris did a commercial for Grupo Lala Milk, check it out! pic.twitter.com/AxqvVJorpo

— best of chris evans (@bestofcevans) September 27, 2019