Atento con cuerres viales por carrera atlética de este domingo en Bogotá

Loterias

Loterías del 28 de septiembre en Colombia:

Baloto

1-9-27-29-35

Súper balota 13

Baloto Revancha

1-7-19-22-34

Súper balota 3

Boyacá

2244 serie 279

Cauca

4571 serie 078

Dorado Mañana

0749

Dorado Tarde

3143

Dorado noche

4502

Culona

2710

Culona Noche

3574

Astro Sol

5480Aries

Astro Luna

2978Piscis

Pijao de oro

8453

Paisita Día

6979

Paisita Noche

2712

Chontico Día

5611

Chontico Noche

4515

Cafeterito Tarde

7271

Cafeterito Noche

8703

Sinuano Día

7631

Sinuano Noche

2602

Cash three Día

588

Cash three Noche

482

Play four Día

1850

Play four Noche

3210

Saman Día

2586

Caribeña Día

0764

Caribeña Noche

0125

Motilón Tarde

4960

Motilón Noche

6272

Paisa Lotto

7567

Fantástica Día

6218

Fantástica Noche

8335

Antioqueñita Día

2033

Antioqueñita Tarde

3679