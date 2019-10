Congreso, Gobierno, organizaciones ambientales y privados firmaron declaratoria para conservación de la Amazonía

Loterias

Loterías del 29 de septiembre en Colombia:

DORADO

Noche 1708

CULONA:

Noche 4932

ASTRO LUNA

1032 – signo Capricornio

PIJAO:

8543

PAISITA:

Día 4481 – Noche 5479

CHONTICO:

Día 7567 – Noche 9285

CAFETERITO:

Noche 3566

SINUANO:

Día 6231 – Noche 1689

CASH THREE:

Día 070 – Noche 157

PLAY FOUR:

Día 9146 – Noche 6587

SAMAN:

8780

CARIBEÑA:

Día 8026 – Noche 8182

WIN FOUR:

7218

EVENING:

4657

MOTILÓN:

Tarde 1260 – Noche 9571

LA FANTÁSTICA:

Noche 7608

ANTIOQUEÑITA

Día 2551 – Tarde 9484

RESULTADOS DEL SÁBADO 28 DE SEPT

Baloto 01 09 27 29 35 13

Revancha 01 07 19 22 34 03

Boyacá 2244 – Serie 279

Cauca 4571 – Serie 078