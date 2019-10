Desde el Congreso piden que Ministro de Defensa asuma responsabilidad por errores del presidente Duque ante ONU

Así lo expresaron congresistas de diferentes partidos políticos que luego de celebrar la salida del comandante de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, general Oswaldo Peña Bermeo, por las fotos falsas del ELN en Venezuela presentadas por el presidente Iván Duque en Naciones Unidas, consideran que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, debe ser quien asuma la responsabilidad política por estos sucesos, e incluso que debería salir del Gobierno por un tema de “vergüenza internacional”.

Uno de los senadores que habló fue Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, quien señaló que fue acertada la despedida del general Peña Bermeo, y criticó fuertemente a las Fuerzas Militares.

Además indicó que: “Si esa es la inteligencia y es la forma en qué ha venido desarrollando los informes y los sustentos de cada afirmación que hace el presidente, era lógico que tuviera que ser retirado de ese cargo”.

Por su parte Roy Barreras, senador del partido de la U, manifestó que: “ese oso que hicieron cometer al presidente ante la ONU es un error político y los errores políticos deben ser respondidos por los ministros civiles, y no por los oficiales ni por la tropa. El Ministerio de Defensa es el encargado de la inteligencia y ese oso que hicieron cometer al presidente frente al mundo no es un ejemplo de inteligencia, sino de todo lo contrario”.

El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, dijo que: “es probable que tendrá que determinarse las responsabilidad a las que haya lugar, jurídicas, políticas y administrativas. Pero a pesar de esas consecuencias, no podemos desviarnos de que está absolutamente demostrado de la presencia de grupos ilegales en Venezuela”.

De igual manera el senador conservador Juan Diego Gómez afirmó que: “Es muy grave que el presidente de la República sea inducido a error. Cuando se habla de evidencias contundentes no se pueden usar imágenes de referencia y por eso ha asumido la responsabilidad el director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, el general Peña. (…) Insistimos en que el equipo de gobierno del presidente no está cumpliendo su mandato, es ineficiente, no conecta, no atina en una sola y a pesar de la gran amistad que me une con Guillermo Botero, creo que debe haber más responsabilidades de tipo político que está en cabeza de los ministros”.

De otro lado el senador Armando Benedetti, precisó: “La idea de sacar al general de Inteligencia y Contrainteligencia es una buena decisión, pero eso es un tema de carpintería, lo que pedimos los ciudadanos es que nos digan quien tiene la responsabilidad política de esas fotos mal logradas”.

Quién tiene la verdad?. El diario El Colombiano de Medellín aseguró que una fotografía sobre reclutamiento de niños por el Eln incluida en el «dosier» entregado por el presidente Iván Duque a la ONU sobre el régimen de Nicolás Maduro «no corresponde ni a la fecha ni al lugar al que hace referencia», pues se tomó en El Tambo, Cauca y fue entregada al periódico por inteligencia militar en 2015.

El Tiempo de Bogotá informó que en comunicación telefónica con el periódico, Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington –quien acompaña al presidente Iván Duque en esta gira oficial por Estados Unidos- detalló que la imagen fue entregada por una persona “que puso en riesgo su vida para tomarla” en el estado de El Táchira y que luego ésta llegó “a las autoridades de Colombia» y por eso se usó «para sustentar la denuncia de lo que viene ocurriendo en su país”.

Al resaltar aspectos del «dosier» o expediente, el presidente Iván Duque trinó en su cuenta en Twitter:

El ELN delinque en asocio con organismos de Seguridad de Venezuela, reparte alimentos en nombre de la dictadura y afecta a ciudadanos venezolanos y colombianos en los dos lados del límite de frontera. Atención: sellos del ELN en cajas de alimentos del régimen #PruebasVenezuela. Al efecto incluyó seis gráficas, entre ellas, la de la controversia:

Según la inteligencia militar colombiana la fotografía le fue entregada por FundaRedes, una ONG venezolana.

En un comunicado que publicó este viernes en su página web, FundaREdes afirmó que la fotografía le fue entregada en el año 2013 a su director Javier Tarazona y corresponde a actividades que realizaba la guerrilla colombiana en escuelas rurales del Táchira.