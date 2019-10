Arrancó el ‘Mes de la discapacidad’ en Bogotá

Loterias

Loterías del 30 de septiembre en Colombia:

Cundinamarca 3083 – Serie 018

Tolima 0189 – Serie 025

DORADO

Mañana 5195 – Tarde 2726

CULONA:

Día 1982

ASTRO SOL

9814 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

0591 – Signo Acuario

PIJAO:

8441

PAISITA:

Día 6733 – Noche 4557

CHONTICO:

Día 8999 – Noche 8064

CAFETERITO:

Tarde 8617 – Noche 9761

SINUANO:

Día 6161 – Noche 2435

CASH THREE:

Día 945 – Noche 962

PLAY FOUR:

Día 0085 – Noche 5993

SAMAN:

6390

CARIBEÑA:

Día 9588 – Noche 3691

WIN FOUR:

3061

EVENING:

5075

MOTILÓN:

Tarde 4007 – Noche 7630

LA FANTÁSTICA:

Día 6289 – Noche 6596

ANTIOQUEÑITA

Día 7565 – Tarde 0634