Por primera vez en Colombia: Madagascar, Una Aventura Musical

Madagascar, Una Aventura Musical, es una creación de DreamWorks, licenciada a través de MTI (Music, Theatre International) de New York a Fuego de San Telmo S.A. (FST), una productora con sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los derechos otorgados por MTI a FST alcanzan los territorios de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Se trata de una obra original de Kevin Del Aguila (libro) y George Noriega & Joel Someillan (música y letra originales), basada en la película animada de DreamWorks. La traducción y adaptación al español fueron realizadas por Sergio Lombardo.

Avalado por la crítica internacional, Madagascar es llevado a escena por un equipo de más de 40 personas entre actores, escenógrafos, coreógrafos, directores musicales y vocales y un gran equipo de producción. Ellos recrean magistralmente la historia en un viaje mágico que los hará vivir una fantástica aventura, bajo la dirección general de Sergio Lombardo, con la coreografía de Bebe Labougle, ensamble vocal a cargo de Katie Viquiera, con el diseño de maquillaje y caracterizaciones de Carol Hartridge. Estarán el 26 y 27 de octubre y 2, 3, y 4 de Noviembre en el Teatro Astor plaza en funciones a las 2:00 y 5:00 Pm.

Los encargados de darle vida a los personajes de Madagascar, una aventura musical son un selecto grupo de reconocidos artistas argentinos con un talento extraordinario. El cartel principal lo componen Alejandro Paker es Rey Julien (Lemur), CAE Alex es (León), Gastón Vietto es Marty la (Cebra), acompañados de un grupo de grandiosos artistas que encarnarán el resto de los personajes que hacen parte de esta maravillosa historia que pondrá a soñar la familia colombiana.

Music Theatre Intenational MTI, ha sido una fuerza impulsora en la extensión de la vida de producción de musicales clásicos como Guys and Dolls, West Side Story, Annie, y en la promoción de espectáculos más nuevos como Shrek, Leap of Faith y If / Then, así como en Madagascar – Una aventura musical TYA. Con más de 400 títulos en su catálogo, que incluyen éxitos de los escenarios de Broadway y Londres, revistas musicales, la Broadway Junior Collection (adaptaciones de 70 minutos de los musicales de Broadway especialmente diseñados para la interpretación de jóvenes) y otros musicales juveniles, los espectáculos de MTI han sido realizados por 45,000 organizaciones teatrales de aficionados y profesionales en los Estados Unidos y en más de 60 países alrededor del mundo.

Sinopsis

Alex, Marty, Gloria y Melman viven cómodamente en el tradicional zoológico de Nueva York, donde son las estrellas. Allí también residen cuatro pingüinos liderados por el revoltoso Kowalski quienes, disconformes y añorando la nieve, traman una fuga a latitudes más frías. Pero erran el cálculo y terminan en la jaula de Marty, a quien cuentan su plan de escape. La cebra, que cumplía años y se preguntaba cómo sería su futuro a partir de ese día, no dudó mucho en aventurarse fuera del zoológico. Al enterarse de la fuga, sus amigos Alex, Gloria y Melman van tras Marty. Si bien lo encuentra en la estación, no tienen suerte: los cuatro son capturados y embarcados a una reserva en la sabana africana. Durante la travesía, nuevos planes de los pingüinos hacen que las cajas donde viajaban los cuatro amigos vayan a parar a una isla del este africano. Así llegan a Madagascar, donde Marty, Alex, Gloria y Melman viven una aventura única.

Un musical lleno de fantasía, música, bailes, vestuario y caracterizaciones que hará soñar a los espectadores. No se lo pueden perder!.

ELENCO

Alejandro Paker Rey Julien (Lemur) ESTELAR

CAE Alex (León) ESTELAR

Gaston Vietto Marty (Cebra) ESTELAR

Pilar Muerza Gloria (Hipopótamo)

Mariano Zito Melman (Jirafa)

Matías Prieto Peccia Masson / Maurice

Mariano Magnífico Skipper (Pingüino)

Francisco Eguizaguirre Kowalski (Pingüino)

Romina Ruiz Privado (Pingüino)

Rodrigo Villani Capitán / Lars

Emi Fegger Policía / Fosa Líder

Alejandro Dambrosio Zeke

Chiara Rodó Zelda

Carolina Ibarra Candy, la reportera

Flor Puppi Cella Mort

Mariana Zourarakis Lemur

FICHA TÉCNICA

Sergio Lombardo -Director General

Katie Viqueira -Diseño Vocal

Pablo Vanella –Dirección Coral

Bebe Labougle -Coreografía

Adriana Maestri &

Romina del Prete –Escenografía

Vanesa Abramovich -Vestuario

Eli Sirlin -Diseño de Iluminación

Daniel Vach -Diseño de Sonido

Carol Hartridge -Diseño de Maquillaje & Caracterización

BOLETAS EN LA TIQUETERA www.latiquetera.com 482 32 33

DESDE $ $50 MIL, $ 80 Mil HASTA $100 MIL

PRESS MANAGER AND PR EN BOGOTA

MARLENY FANDIÑO

3007519692