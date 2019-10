No dejaremos de hacer todo lo posible para que “caiga la dictadura de Venezuela”: Duque

–El Presidente Iván Duque aseveró este mares en la noche que “no dejaremos ni de denunciar ni de hacer todo lo que sea posible, en el marco del Derecho Internacional, para que caiga la dictadura de Venezuela, se recupere un mercado que tuvo Colombia y se recupere la esperanza también de nuestros países”.

El Mandatario, quien intervino en la celebración de los 25 años de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en el Teatro Colón de Bogotá, recalcó que debe quedar claro que persistirá en la denuncia de “la más oprobiosa de las dictaduras que haya visto América Latina en su historia reciente”.

Enfatizó que “la labor nuestra no es la de quedarnos callados; la labor nuestra no es la de la diplomacia meliflua; la labor nuestra no es la de la diplomacia hipócrita, porque la causa de los estragos ha sido el silencio que por años tuvieron muchos gobiernos de América Latina”.

Les dijo, además, a los mandatarios de los 32 departamentos, que a los migrantes venezolanos “los hemos recibido con los brazos abiertos, sabiendo que traen presiones fiscales y sociales, eso es verdad”, pero les recomendó que “no perdamos de vista que ahí estaban, también, hermanos y hermanas, hijos de colombianos, esposas de colombianos, nietos de colombianos”.

El Jefe de Estado, señaló, por último, que se refirió a ese tema porque “todos los gobernadores se han pronunciado al respecto, porque en esto no hay colores partidistas ni ideologías sesgadas; aquí hay un criterio amarillo, azul y rojo, que es el criterio que nos une en este trabajo”.