Con entrega de ofertas de consorcios, quedó asegurada la construcción del Metro de Bogotá

Este jueves tras cumplirse el último plazo para que los consorcios precalificados presentaran sus ofertas económicas, los consorcios Metro de Bogotá y Apca Transmimetro, entregaron a la Empresa Metro de Bogotá la carta de oferta junto con dos sobres, el que contiene los valores de sus ofertas y el paquete legal.

“Bogotá aseguró su Metro y tenemos que celebrar”, expresó el alcalde Enrique Peñalosa, quien destacó el arduo trabajo que se ha realizado para llevar a término el proceso. “Este es un trabajo enorme, gigantesco, que venimos llevando a cabo desde que llegamos a la Alcaldía y estamos felices de darle esta buena noticia a los bogotanos”, dijo.

“Si algún alcalde, por alguna razón, con solo que se hayan presentado las propuestas, tratara de acabar con este proceso, se vendrían demandas de miles de millones de pesos. Cada una de estas propuestas, haberlas elaborado, tuvo un costo de entre 5 y 10 millones de dólares, y cuando se adjudiquen el 21 de octubre y se firme el contrato unas semanas después, queda absolutamente asegurado”, explicó Peñalosa, quien además recordó que “este es un Metro, que es una sociedad del Gobierno Nacional, que es el accionista mayoritario, tiene el 70 %, y Bogotá que tiene el 30 %”.

El paquete jurídico incluye garantías de seriedad y mantenimiento de la oferta, los poderes de representación, las autorizaciones a ofertar de los órganos de Gobierno, así como la suscripción irrevocable del compromiso de cero tolerancia ante la corrupción y la declaración de integridad, documentos exigidos por los bancos multilaterales que financian el proyecto y que están en capacidad de excluir participantes por prácticas prohibidas.

Durante los próximos días, un grupo evaluador independiente revisará el cumplimiento de los requisitos y aplicará las fórmulas matemáticas incorporadas a los pliegos, para identificar la propuesta más beneficiosa económicamente para la ciudad. La adjudicación está programada para el 21 de octubre próximo.

Los Consorcios

El Consorcio Metro de Bogotá está conformado por la española FCC Concesiones e infraestructura, una de las 100 mayores empresas de construcción del mundo, con presencia en 15 países. Ha participado en la construcción de metros en Barcelona, Lima, Riad, Bucarest, Panamá, Málaga y Barcelona. Carso Infraestructura y Construcción, empresa mexicana especialista en proyectos de edificación, hidrocarburos y energía, industria e infraestructura. Promotora del Desarrollo de América Latina, firma mexicana con experiencia en grandes proyectos de infraestructura como megaautopistas.

Adicionalmente, participan en el consorcio Alstom, firma francesa con presencia en América, Asia y Europa que se dedica a la construcción de trenes y barcos, sistemas de control operacional, automatización y a la generación de electricidad. Tiene una planta en Brasil, con la cual, entre otras cosas, abastece la demanda de trenes en Chile. Ferrocarril Metropolita de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en operación de sistemas metro, particularmente en Barcelona, algunas de sus líneas son operadas con trenes automáticos y el Metro de Medellín, que se destaca su experiencia en articular diferentes modos de transporte, como líneas de metro, buses urbanos, tranvías y cables aéreos.

Por su parte, la Apca Transmimetro incluye a las firmas China Harbour Engineering Company Ltd., subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), una de las compañías más grandes del mundo, incluida en la lista Fortune 500 en el puesto 165. Desarrolla proyectos de infraestructura, carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos en más de 80 países en Asia, África y Europa, y la Xi’an Metro Co. Ltd., que se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China.

En este grupo se encuentra Bombardier, compañía española, filial de una empresa canadiense especializada en la construcción de aviones, trenes y equipos industriales. Ha participado en más de 40 proyectos de metro realizados en cuatro continentes, tiene 61 sitios de ingeniería y producción en 27 países, una red mundial de centros de servicio y plantas en México y Brasil.

Esta es la etapa final de un largo proceso que comenzó el 3 de abril de 2018, cuando la Empresa Metro de Bogotá (EMB) publicó la hoja de términos, que incluía el modelo de contratación seleccionado, el objeto del contrato y su alcance. Previa recomendación de la Financiera de Desarrollo nacional (FDN) y No Objeción de los bancos multilaterales, se optó por una licitación para concesión integral (DFBOMT, por sus siglas en inglés), la cual se adjudicará a una única empresa o consorcio de empresas contratistas, fabricantes y operadores.

Este modelo contractual se utiliza para asignar a las empresas privadas los riesgos y los incentivos para la calidad y el cumplimiento de los plazos de obra, pues de ello depende su remuneración de largo plazo.

El ganador deberá realizar los diseños de detalle, financiar parcialmente el proyecto, construir el viaducto y las estaciones, reconfigurar los corredores viales a lo largo del trazado, trasladar las redes menores de servicios públicos, adecuar y reparar los desvíos de tráfico durante la obra, realizar la gestión social y ambiental, suministrar los trenes y demás equipos y, por los siguientes 20 años, operar y mantener el sistema.

“Después de surtir una gran cantidad de etapas y trabajar sin descanso durante meses, la espera terminó. Tenemos dos consorcios, conformados por algunas de las más importantes empresas del mundo, con la capacidad integral y la disposición para construir el Metro, con el cual los habitantes de Bogotá hemos soñado durante casi 70 años”, indicó el gerente de la Empresa Metro, ingeniero Andrés Escobar Uribe, quien resaltó la confianza que los proponentes han demostrado con el proyecto, la ciudad y el país. “Es muy satisfactorio que unas empresas que tienen la oportunidad de trabajar en todo el mundo hayan encontrado en Colombia una institucionalidad fuerte”, agregó el gerente.

En caso de resultar adjudicado el contrato, el proceso finalizará con la presentación y verificación de documentos y requisitos, en noviembre, y la firma del contrato de concesión, la cual se espera realizar el próximo mes de diciembre.