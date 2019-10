Nariño: desarticulada organización delincuencial dedicada al hurto en todas sus modalidades en Pasto

Loterias

Loterías del 2 de octubre en Colombia:

Baloto 03 10 20 30 39 11

Revancha 04 08 14 29 41 10

Meta 3307 – Serie 099

Manizales 7513 – Serie 082

Valle 9309 – Serie 066

DORADO

Mañana 4210 – Tarde 6218

CULONA:

Día 5547 – Noche 9205

ASTRO SOL

0072 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

9270 Signo Libra

PIJAO:

8433

PAISITA:

Día 1854 – Noche 0834

CHONTICO:

Día 3698 – Noche 3471

CAFETERITO:

Tarde 0358 – Noche 1767

SINUANO:

Día 8295 – Noche 9986

CASH THREE:

Día 623 – Noche 125

PLAY FOUR:

Día 9641 – Noche 5067

SAMAN:

8672

CARIBEÑA:

Día 8472 – Noche 3489

WIN FOUR:

1916

EVENING:

0209

MOTILÓN:

Tarde 3782 – Noche 9813

LA FANTÁSTICA:

Día 2269 – Noche 0722

ANTIOQUEÑITA

Día 1438 – Tarde 4167