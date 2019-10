Así fue el agridulce debate de control político sobre las EPS

El debate de control político a las EPS, llevado a cabo en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la Republica, mostró la realidad patrimonial y financiera que viven hoy las entidades prestadoras de salud en el territorio nacional. En su mayoría los representantes de las EPS solicitaron al Gobierno Nacional su compromiso para rescatarlas de la crisis y la regulación de la Ley 1929 de 2018 como una esperanza de salvación para muchas de ellas.

En su intervención, el senador Fabián Gerardo Castillo Suárez, de Cambio Radical, declaró su satisfacción por los avances logrados en esta audiencia. “Esta es la tercera sesión de un debate de control político a todas las EPS. Lo que queda muy claro es hay agentes dentro del Sistema que lo hacen muy bien, que deben seguir haciendo su aseguramiento en salud y su ejecución de planes, pero hay otros que lo hacen muy mal, que son los que le dan el desprestigio y las malas cifras que se reflejan cada vez que se presentan los indicadores económicos y de calidad en el sistema de salud”,

A lo anterior, agregó: “También hay algunas cajas de compensación que no quieren seguir prestando servicios de salud en sus regiones y otras que lo están haciendo muy bien y tienen el interés de agremiarse por su bajo número de afiliados para formar una gran EPS y así lograr un servicio óptimo y de calidad con todos sus pacientes.

Por su parte, las EPS de régimen subsidiado pidieron a la Directora de ADRES que tuvieran más celeridad para realizar los pagos correspondientes a recobros no PBS, que son dados por una orden judicial.

El Ministro de Salud manifestó que “hasta ahora no conoce ningún sistema de salud en el mundo que no se haya construido a lo largo de muchas décadas, por eso la salud es una política de Estado, un contrato social que debe darse a 30, 50 años. Tampoco ningún sistema que solucione todos los problemas. No hay una solución única. Debemos seguir una ruta de mejoramiento de seguridad social en Colombia con el compromiso de todas las entidades, organizaciones y el respeto a los derechos y dignidades del ser humano”.