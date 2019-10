Dos consorcios internacionales entran en la recta final por el metro de Bogotá

Dos consorcios internacionales, uno conformado por empresas de España, México y Francia, y otro por compañías de China, presentaron las ofertas para la construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá.

Cinco consorcios estaban precalificados para ofertar por el proyecto de 13,8 billones de pesos para construir en un plazo de siete años una línea elevada de 24 kilómetros y la posterior operación durante dos décadas.

Uno de los oferentes es el Consorcio Metro de Bogotá de la que hacen parte las españolas FCC Concesiones e infraestructura y Ferrocarril Metropolita de Barcelona, así como las mexicanas Carso Infraestructura y Construcción y Promotora del Desarrollo de América Latina, además de la francesa Alstom.

El otro consorcio que presentó oferta es Apca Transmimetro que incluye a las firmas chinas Harbour Engineering Company Ltd., Xi’an Metro Co. Ltd. y la española Bombardier, filial de una canadiense especializada en la construcción de aviones, trenes y equipos industriales.

La Empresa Metro de Bogotá anunciará el próximo 21 de octubre el consorcio al que le adjudicará la obra.

“Bogotá aseguró su metro, tenemos dos propuestas de grupos formidables de la mayor importancia mundial que hicieron propuestas para este metro. En abril del año próximo comienzan las obras del Metro de Bogotá”, dijo el alcalde Peñalosa en una conferencia de prensa.

El metro es considerado como una obra clave para descongestionar el caótico tráfico de la capital de más de siete millones de habitantes y que complementará el actual sistema de autobuses TransMilenio.

El Gobierno de Bogotá aportará un 30 por ciento de los recursos para la financiación del metro y el Gobierno Nacional el restante 70 por ciento.

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones han comprometidos recursos por más de 1.500 millones de dólares para financiar la obra. Reuters