Expulsados de la JEP alias ‘Iván Márquez’ y ‘Romaña’ luego de rearmarse

Los magistrados de la JEP estudiaron si los jefes guerrilleros exFarc cometieron faltas ante las obligaciones que la Constitución impone a beneficiarios de las garantías del proceso que se sigue en la JEP.

El magistrado Iván González, señaló que: «Resulta plenamente probado el incumplimiento grave de Iván Márquez, José Manuel Sierra y Henry Castellanos a su compromiso de abandonar las armas, renunciar al conflicto armado como medio de lucha política y no reincidir en la comisión de delitos».

Y agregó: «La declaración grabada en el video convierte a todos los que participan en él, como lo ha declarado ya la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en desertores armados manifiestos del proceso de paz».

Este tribunal ya había indicado que estudiarían si hubo “dejación de armas, no reincidencia en la comisión de delitos, aporte de verdad plena, reparación integral de las víctimas y en la reconciliación de la sociedad colombiana, y comparecencia al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

Con la expulsión comunicada este viernes, los sindicados pierden todos los beneficios y garantías como la suspensión y cancelación de órdenes de captura, amnistías, indultos y libertades.

La JEP enviará a la justicia ordinaria los expedientes que pudieran haber sido competencia de la JEP, para que sigan su curso.

La sala había señalado que: El incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad es el procedimiento establecido para evaluar posibles faltas de los comparecientes frente a las obligaciones que la Constitución y la ley imponen a quienes quieren acceder a los beneficios y garantías del proceso transicional que se sigue en la JEP.

Entre las obligaciones que constituyen el régimen de condicionalidad están: 1) dejar las armas y comprometerse a no retomarlas y a no reincidir en la comisión de delitos; 2) aportar verdad plena, 3) aportar en la reparación integral de las víctimas y en la reconciliación de la sociedad colombiana, y 4) concurrir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuando sean llamados.?