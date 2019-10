Premier británico espera veredicto de líderes de la UE sobre plan final de «brexit»

–El primer ministro británico, Boris Johnson, envió este miércoles una carta a Bruselas en la que explica su acuerdo final para romper el estancamiento de tres años sobre el «brexit», y dio inicio una tensa espera por la respuesta de los líderes de la Unión Europea (UE).

PROPUESTAS DE JOHNSON

Johnson propuso que Irlanda del Norte, controlada por los británicos, e Irlanda, un estado miembro de la UE, deberían permanecer en una zona comercial reguladora de Toda-Irlanda para evitar cualquier necesidad de controles.

El primer ministro dijo a los delegados en el último día de la Conferencia del Partido Conservador en Manchester que las propuestas enviadas a la UE son un compromiso del Reino Unido. «Espero que nuestros amigos (de la UE) entiendan eso y se comprometan a su vez».

«Si no logramos un acuerdo debido a lo que es esencialmente una discusión técnica sobre la naturaleza exacta de los futuros controles aduaneros, cuando esa tecnología ha estado mejorando todo el tiempo, entonces no tengamos ninguna duda de que la alternativa no es un acuerdo», señaló.

Johnson agregó que un «brexit» sin acuerdo «no es un resultado que queremos (…) pero es un resultado para el que estamos listos».

REACCIONES

La Comisión Europea dijo en un comunicado que los equipos de negociación de la UE y los británicos se reunirán en Bruselas en los próximos días para discutir los detalles de las propuestas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, habló el miércoles con Johnson por teléfono, y le dijo que agradecía la determinación de Johnson de avanzar en las conversaciones sobre «brexit» antes de la reunión del Consejo Europeo el 17 de octubre.

Juncker «reconoció los avances positivos» y señaló que «todavía hay algunos puntos problemáticos que necesitarán más trabajo en los próximos días».

Con respecto a la prevención de una frontera dura, Juncker habló de la necesidad de proteger el mercado único de la UE y el lugar de Irlanda en él.

«La comisión ahora examinará el texto legal de manera objetiva y a la luz de nuestros conocidos criterios», dijo Junker. «La UE quiere un acuerdo. Seguimos unidos y listos para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana para que esto suceda, como lo hemos estado haciendo durante más de tres años».

El negociador jefe de «brexit» de la UE, Michel Barnier, dijo que «hay progreso» después de recibir las propuestas de Johnson para eliminar el respaldo irlandés, y agregó que estaba dispuesto a trabajar para llegar a un acuerdo.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, habló por teléfono con Johnson el miércoles, dijo Dublín.

Pese a que «las propuestas no responden totalmente a los objetivos acordados en la cláusula», Varadkar las estudiará detenidamente, detalló.

El portavoz de Economía laborista, John McDonnell, consideró que las propuestas de Johnson no son creíbles ni viables.

«Son un intento cínico de forzar un ‘no acuerdo’ sobre el ‘brexit'», dijo. «Boris Johnson no tiene la intención ni la habilidad de negociar un acuerdo ni de proteger los empleos y las comunidades del Reino Unido».

McDonnell pidió elecciones anticipadas y un nuevo referendo sobre el «brexit».

La respuesta fue también negativa por parte del secretario de Asuntos Constitucionales de Escocia, Michael Russell.

«Parece que estas propuestas están diseñadas para fracasar y que el Gobierno del Reino Unido pretende que no haya acuerdo», afirmó.

A su juicio, «el plan no parece una base seria para la negociación. El Gobierno del Reino Unido está dando marcha atrás en sus compromisos anteriores y exigiendo que la UE haga concesiones en sus principios fundamentales, algo que no va a aceptar».

UNA NUEVA PRÓRROGA

El miércoles, Downing Street aseguró en un comunicado que el Gobierno buscará otra suspensión del Parlamento el próximo martes antes del discurso de la reina Isabel II el 14 de octubre.

La medida llega una semana después de que el Tribunal Supremo británico considerase ilegal la suspensión anterior de cinco semanas del Parlamento.

En esta ocasión, será solo por unos días para facilitar que la reina abra una nueva sesión.

Johnson, anunció Downing Street, ha fijado «un compromiso justo y razonable» para eliminar la cláusula irlandesa y garantizar la salida de Reino Unido de la UE.

Carolyn Fairbairn, directora general de la Confederación Británica de Industria comentó que no lograr un acuerdo «sería un fracaso histórico de la función política» e instó a todos los actores «a mantener la puerta abierta a la opción de realizar el ‘brexit’ con acuerdo alguno». (Información Agencia Xinhua).