Boyacá: primera piedra del alcantarillado de aguas lluvias en Aquitania

Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, visitó Aquitania en el departamento de Boyacá para dar inicio a la construcción de las redes de alcantarillado de aguas lluvias.

“Nos propusimos una estrategia clara, desde el punto vista técnico, y es construir un alcantarillado exclusivo para las aguas lluvias que nos permite llevar esas aguas por otro lado y, así, lograr que a la planta de tratamiento solo lleguen las aguas residuales y devolverle a la Laguna de Tota, agua limpia”, dijo el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón al dar inicio a la obra.

El Ministro de Vivienda, quien durante todo el acto lució una ruana boyacense, informó que la construcción de este alcantarillado de aguas lluvias ha sido una ilusión de Aquitania por muchos años.

“Alcalde, cuando usted llegó a su mandato está obra ya estaba dando vueltas por la ventanilla, el proyecto iba y volvía, se le hacían decenas de ajustes técnicos, no tenía cierre financiero y usted le dijo al Presidente Duque, no me quiero ir de la Alcaldía, sin iniciar el proyecto y aquí está la respuesta del Gobierno Nacional”, manifestó Malagón.

El Ministro informó que este proyecto tiene una inversión superior a los $3.600 millones de pesos, que demanda el esfuerzo presupuestal de la Nación y toda la logística de la Alcaldía para su construcción.

“Para sacar adelante esta obra tuvimos que reformularla, conseguirle los recursos y hacerla una realidad. Este país se cambia con obras y no con discursos”, indicó el titular de la cartera de Vivienda y Agua.

Al finalizar la jornada, el Ministro en compañía del alcalde de Aquitania, Felipe Absalón y la gerente de la Empresas de Servicios Públicos de Boyacá, Marietha Ávila, reportó que, a mediados del año 2020, se entregarán las redes de alcantarillado de aguas lluvias a todos los habitantes de este emblemático municipio boyacense.