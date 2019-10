Legalización de captura contra hija de Aida Merlano será hoy sábado

Aída Victoria Merlano Manzaneda es investigada por el delito de fuga de presos, luego de estar presente en el momento en que su madre, la excongresista Aida Merlano, se fugara de un consultorio odontológico en Bogotá, por lo que su audiencia de legalización de captura se adelantará este sábado en la capital del país.

Sergio Ramírez, abogado defensor de Merlano Manzaneda, señaló que: «Vamos a pedir al juez de control de garantías que declare ilegal la captura de Manzaneda debido a que se registraron excesos de fuerza por parte de los uniformados que realizaron su captura».

Y agregó que su cliente ha manifestado ante las autoridades su inocencia del delito que le imputa la Fiscalía de favorecimiento de fuga de presos.

El jurista también expresó que en el caso del odontólogo que atendió a Aida Merlano, solo en dos ocasiones atendió a la excongresista y que no es amigo ella.

Al respecto el abogado indicó a medios que: «Si hubo una falla del Estado, la consecuencia no puede ser desquitarse con una persona que no tiene por qué pagar por los errores que pudo haber cometido o no su mamá».