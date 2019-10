Campañas a la gobernación de Bolívar están incumpliendo la ley en materia de financiamiento: Procurador

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que en Bolívar se está incumpliendo la ley en materia de financiamiento electoral, y reveló una serie de irregularidades presentadas en las campañas de los candidatos Vicente Antonio Blel Scaff y Hernando José Padauí Álvarez.

El jefe del Ministerio Público explicó que, en la acción preventiva que adelantada junto al Consejo Nacional Electoral -CNE-, a las campañas de los candidatos para las elecciones territoriales, encontró que los aspirantes en Bolívar hasta la fecha no han diligenciado el libro físico de ingresos y gastos, no tienen manuales de procedimiento, las personas que trabajan no se registran en la contabilidad por el servicio que prestan, y no existe control sobre la publicidad contratada por un tercero.

Además, en el caso del candidato Blel Scaff, Carrillo Flórez señaló que la sede de la campaña está en comodato, pero a la fecha no se ha registrado contablemente el canon frente al valor comercial.

Sobre Padauí Álvarez advirtió que no hay certeza sobre las cifras de ingresos y gastos de la campaña, ni sobre los movimientos bancaros.

“La gran conclusión de la revisión de estas dos campañas es que se está incumplimiento rampantemente la ley en materia de financiamiento y eso nos preocupa bastante”.

Carrillo Flórez enfatizó que esta es una labor preventiva que pretende que los candidatos tengan en cuenta que deben rendir cuentas sobre los gastos en sus campañas.