Evite accidentes caseros en temporada de vacaciones

Durante la semana de receso escolar, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la comunidad para que tome medidas preventivas y evite accidentes en el hogar que, principalmente, ocurren en cocinas y baños, afectando especialmente a menores de edad.

Por esta época los accidentes caseros tienden a aumentar, originados por caídas, quemaduras, intoxicaciones o golpes contundentes, que generan lesiones y traumas.

Entre enero y agosto de 2019, el Centro Regulador de Urgencias (CRUE) atendió, con despacho de vehículos de emergencia, un promedio de 12 personas al día, lo que equivale a 2.842 atenciones, presentando una disminución con respecto al 2018, donde el promedio de atenciones fue 18 personas cada día.

Todos esos accidentes involucran, en su mayoría, a niñas y niños en situaciones como la manipulación de fósforos, velas, cuchillos, cuchillas, bisturís, tijeras, estufas, ventanas sin seguros, productos tóxicos reenvasados en botellas de jugo o gaseosa, conexiones eléctricas sin protección y acceso a superficies húmedas como baños, escaleras, balcones, terrazas y sillas.

Este tipo de accidentes, que representan el cuarto motivo de consulta en los servicios de urgencias de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, pueden prevenirse si se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Restrinja el acceso de los menores a la cocina.

Aleje a los niños durante la preparación de alimentos pueden ocasionar quemaduras durante su preparación.

Revise la temperatura del agua antes de bañar a los menores.

Cierre los conductos del gas.

No deje la gasolina o líquidos inflamables al alcance de los niños.

Aleje a los niños de la zona de planchar.

No permita que los niños y niñas jueguen sobre sillas, mesas ni muebles.

Fije firmemente a la pared estanterías y repisas.

Proteja las puntas de las mesas.

Coloque protectores o cubra con cinta los tomacorrientes.

No deje armarios o cajones abiertos.

Utilice antideslizantes para pisos, baldosas y duchas.

Coloque barandas en escaleras, balcones y ventanas.

Prohíba a los menores jugar con: fósforos, velas y herramientas.

No deje al alcance de los niños elementos cortopunzantes.

No coloque en los cajones, herramientas, cuchillos y tijeras con las puntas hacia arriba.

Guarde los medicamentos en sus envases originales y fuera del alcance de los niños.

En cualquier tipo de accidente casero evite auto medicarse y siempre consulte al médico.