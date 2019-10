Personalidades piden a Duque no romper con el régimen de Cuba

–Frente a las tensiones provocadas por la presencia de los cabecillas del Eln, cuya extradición ha pedido el gobierno, 64 personalidades, entre académicos, escritores, periodistas, exministros, entre otros, pidieron en carta al presidente Iván Duque no romper relaciones con el régimen cubano.

“Un agravamiento de las tensiones entre Bogotá y Caracas puede ser catastrófica para ambas naciones», precisan los firmantes de la misiva.

Advierten que el gobierno colombiano no puede repetir el error que significó la ruptura con Venezuela.

El texto integral de la cara y sus firmantes, es el siguiente:

Respetado Sr. Presidente

En los últimos días han crecido las declaraciones ambiguas de miembros del alto gobierno en torno de una posible ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba. Sería un grave error.

Ya el Estado colombiano se equivocó cuando, tras un agravamiento de las diferencias mutuas se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, a pesar de los numerosos temas de interés común entre dos naciones vecinas. Desde entonces la diplomacia serena ha sido reemplazada por la improductiva “diplomacia de los micrófonos”.

Lo único que se ha logrado con esta política inútil ha sido un escalonamiento de las tensiones bilaterales. ¿Vamos a repetir con Cuba este camino equivocado?

Para comprender el sentido histórico de la diplomacia, basta recordar que nunca, ni en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, Washington y Moscú rompieron sus canales diplomáticos. Incluso, tras la crisis de los misiles nucleares que la URSS intentó instalar en Cuba en 1962 y que pusieron al mundo ad-portas de una guerra atómica, la respuesta fue el famoso teléfono rojo que aún hoy se mantiene activo.

La diplomacia es útil entre Estados con agendas compartidas, pero es indispensable entre Estados que tienen miradas distintas sobre el orden mundial o regional.

Hoy en día la frontera más sensible a nivel continental es la frontera colombo-venezolana. Un agravamiento de las tensiones entre Bogotá y Caracas puede ser catastrófica para ambas naciones. Y dada la ausencia de canales diplomáticos, Cuba constituye un puente necesario para impedir que, ante el diálogo roto, las tensiones se sigan escalando.

No olvidemos el rol constructivo que ha jugado Cuba recientemente en el avance de la paz en el país, particularmente, en las negociaciones con las Farc.

Además, responde al interés de Colombia mantener el principio del respice omnia (“mirar al universo”), como criterio estratégico de inserción internacional en el complejo, inestable e incierto mundo actual. Es decir, Colombia debe propiciar una política exterior diversificada, cooperativa y no confrontacional.

Por estas razones, los abajo firmantes le pedimos al Gobierno mayor serenidad y dejar abiertas las puertas de la acción diplomática que ha constituido uno de los ejes más sólidos de la tradición de nuestra política exterior.

Cordialmente,

Rodrigo Pardo, ex canciller de la República

Laura Restrepo, escritora.

Juan Sebastián Betancur, ex embajador y dirigente gremial.

Eduardo Pizarro, profesor Universidad Nacional

Daniel Pécaut, colombianista

Moisés Wasserman, ex rector Universidad Nacional

Doris Salcedo, artista

Julio Carrizosa, ambientalista

Marco Palacios, ex rector Universidad Nacional.

Jesús Abad Colorado, fotógrafo.

Antonio Caballero, periodista y escritor

Piedad Bonnet, escritora

Juan Mayr, ex ministro

Gonzalo Sánchez, exdirector CNMH

Socorro Ramírez, profesora Universidad Nacional

Alejandro Reyes, sociólogo

Iván Orozco, profesor Universidad de los Andes

Juan Gabriel Gómez, profesor Universidad Nacional

Enrique Santos, periodista

Patricia Lara, periodista

Cristina De La Torre, periodista

Juan Manuel Roca, poeta

Humberto Dorado, actor

Carlos Duplat, actor

Sergio Cabrera, director de cine

Juan Tokatlián, internacionalista

María Emma Wills, profesora Universidad de los Andes

Gustavo Duncan, profesor EAFIT

Antonio Albiñana, periodista

Rodrigo Uprimny, profesor Universidad Nacional

Hernando Corral, periodista

Álvaro Balcázar, economista

Bruce Bagley, internacionalista

Jorge Hernán Cárdenas, profesor Universidad de los Andes

Pilar Gaitán, ex vicecanciller

Magdalena León, profesora Universidad Nacional

Francisco Leal, profesor universidad de los Andes

Alberto Valencia, profesor Universidad del Valle

María del Rosario Aguilar, profesora Universidad Nacional

María Victoria Londoño, politóloga

Santiago Rojas, filósofo

Nora Segura, socióloga

Zheger Hay, abogada

Jorge Giraldo, profesor EAFIT

Álvaro Guzmán, profesor Universidad del Valle

Flavio Mejía, economista

Mauricio Rodríguez, periodista, exembajador

Alonso Ojeda, exembajador

Carlos Miguel Ortiz, historiador

Carlos Alfonso Velázquez, profesor Universidad de la Sabana

Javier Duque, profesor Universidad del Valle

Luis Alberto Restrepo, profesor Universidad Nacional

Alberto Rodríguez, sociólogo

Leopoldo Múnera, profesor Universidad Nacional

Ricardo Peñaranda, director IEPRI, Universidad Nacional

Darío Villamizar, escritor

Jaime Zuluaga, profesor Universidad Nacional

Armando Borrero, ex asesor de seguridad nacional

Jaime Avendaño, ex Asesor de paz

Pablo Emilio Angarita, Doctor en Derechos Humanos

Iván Garzón Vallejo, profesor Universidad de la Sabana

Giovanni Molano, profesor Universidad Nacional

Gonzalo Medina, profesor Universidad de Antioquia

Luz Nelly Lugo, abogada