Preguntas frecuentes sobre la Visa EB5 para empresarios

Los especialistas en visas EB5 para invertir en Estados Unidos, Roger Bernstein y Saúl Serna, compartieron con empresarios información actualizada sobre la gestión de esta visa en la actual administración Trump.

Los especialistas respondieronn algunas interrogantes que los empresarios colombianos deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión.

1. ¿Que debe tener en cuenta un emprendedor o empresario que quiera iniciar su negocio en Estados Unidos, principales tips?

Lo primero es tener claridad de ¿Por qué quiere estar en los Estados Unidos?, lo segundo es tener claridad en ¿Cuál es el tipo de negocio con el que se quiere empezar en los Estados Unidos?, puede empezar en un negocio nuevo o invertir en uno ya existente desde que tenga la capacidad empresarial, el conocimiento y obviamente un buen PLAN DE NEGOCIOS. El plan de negoció que recomendamos es un plan que se llama (135) a 1 año, 3 años o 5 años, de esta manera, el emprendedor puede tener un plan a corto plazo, mediano plazo o largo plazo.

2. ¿Por qué es viable invertir en Estados Unidos, ventajas y desventajas?

Invertir en Estados Unidos te da una estabilidad económica al hacer todas las transacciones en una moneda que es más segura y no fluctúa tanto como es el dólar, esta es una de las grandes ventajas.

También existen muchas opciones y muchos proyectos en los cuales el gobierno y las ciudades así como otros emprendedores invierten en proyectos, en ideas y en negocios nuevos, entonces una persona con una buena idea, puede encontrar apoyo tanto de la ciudad, del gobierno así como de otros emprendedores que quisieran invertir en ese negocio y crecer.

Otra de las grandes ventajas es la parte tributaria, en la cual al montar el negocio puedes tener tu código de impuestos con la cantidad de deducciones, apreciación y depreciación de activos que en fin, es talvez la forma las simplificada de hacer negocios entre Estados Unidos comparados con la forma de hacer negocios en Colombia.

Algunas de las desventajas puede ser la falta de conocimiento de la cultura empresarial de los Estados Unidos y otra puede ser el intercambio monetario, si se estaba haciendo negocio en Estados Unidos con Colombia, se debe tener en cuenta que la fluctuación de la moneda le puede afectar su negocio.

3. ¿Qué capital se debe tener para iniciar la inversión o negocio y que se debe tener en cuenta para sacar la visa?

Depende del tipo de visa que quieras sacar, el capital requerido para sacar la visa de residente EB-5 son 500.000 dólares, lo cual para noviembre 21 va a cambiar a 900.000 dólares o más. El capital para una visa E2, una visa de no emigrante como emprendedor, como inversionista puede empezar de los 100.000 o 150.000 dólares en adelante. Lo importante es que el capital requerido sea congruente con el tipo de negocio o inversión que se va a hacer y que sea significativo.

Ahora para este tipo de negocios el capital inicial incluye reservas e incluye costo de vida, al empezar el negocio no solamente se va a requerir el dinero para el negocio pero para vivir en mi opinión de unos 6 a 9 meses sin tener ingresos de la compañía mientras esta coge fuerza y se estabiliza. Así que, todo depende del plan de negocios y lo más importante es recordar que los emprendedores “no planean para fracasar pero fracasan por no planear y más importante por no tomar acciones a tiempo”, entonces es muy importante tener un plan de acción, un plan de inversión y un plan de negocios congruente con la inversión que se va a hacer.

Y por último, ese retorno de la inversión va mano a mano con el retorno en la intención del tipo de negocio que se vaya a construir.

A raíz del gran interés que tuvo la visita de Roger Bernstein y Saúl Serna, estarán de nuevo en Bogotá el próximo viernes 11 de octubre a las 8:30 am en El Club el Nogal.

Los expertos dictarán un segundo seminario antes que los precios de estas visas se incrementen y tendrán reuniones privadas gratuitas durante dos días con empresarios. De esta manera evaluar con ellos si califican para la obtención de esta visa antes de hacer el proceso completo.