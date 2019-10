Senado rechazó moción de censura contra mintransporte, Ángela María Orozco

El Senado de la República le dio su respaldo a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, contra quien se buscaba expulsar del cargo por el caso de Odebrecht y la Ruta del Sol II. La votación fue de 61 a 17, con lo que la iniciativa fue negada.

La ministra se defendió diciendo que no tiene ninguna inhabilidad para continuar en su cargo: “No hay nada que pueda constituir una inhabilidad o incompatibilidad, algo que no esté ajustado a la ley o que me impida desempeñar el cargo de ministra de Transporte. En mi ejercicio profesional anterior nunca conocí asuntos relacionados con Ruta del Sol II, o con los bancos de Occidente y de Bogotá como financiadores de los proyectos de infraestructura”.

El senador Armando Benedetti cuestionó al Congreso por abusar de la figura de moción de censura: “Lo que estamos haciendo nosotros es un desgaste con estas mociones de censura, sea porque son muchas veces citadas o porque somos adeptos al gobierno de turno. Nosotros deberíamos convocar a los voceros de los partidos y empezar a estudiar cómo hacemos las mociones de censura, porque nosotros mismos nos estamos coartando la mejor arma que tenemos como Congreso de la República”.