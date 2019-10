El Gobierno lanzó la plataforma nacional de P4G para promover el crecimiento verde

Este martes, en la Casa de Nariño, la Primera Dama, María Juliana Ruiz, participó en el lanzamiento de la plataforma nacional de P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030), una aceleradora y financiadora de proyectos y soluciones verdes, tal y como lo había anunciado el pasado 23 de septiembre en su visita de trabajo a Nueva York.

Ruiz, como Embajadora de Buena Voluntad del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, indicó que “P4G logró en cinco áreas claves definir en dónde debemos coordinar y aliarnos en beneficio del progreso y está lo que yo considero que es el principio, que es la alimentación y la agricultura, es decir, la nutrición; tienen ese fundamental de la economía circular, muy a la vanguardia; el agua limpia y el saneamiento, y la sostenibilidad ambiental. Esto resume el progreso social y el progreso económico del mundo”, dijo.

De acuerdo con la Primera Dama, P4G (Asociación para el Crecimiento Verde y los Objetivos Mundiales 2030) nos permite como país, a través de la innovación, hacer un distinción en la manera en la que se van a implementar las acciones para cumplir con esos retos y con esas misiones que trazan dichas metas de la ONU.

Y es que con el lanzamiento de la plataforma que impulsa el crecimiento verde, que estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación, se tiene como objetivo que P4G, una comunidad conformada por líderes del gobierno, empresas, y organizaciones de la sociedad civil, guíe a Colombia en la formación de alianzas público-privadas para promover el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

“Tenemos que ser líderes en cómo vamos a presentar las acciones, los programas y proyectos que generen el impacto real de transformación para el cumplimiento de esos Objetivos”, enfatizó la señora María Juliana.

La plataforma nacional hará contribuciones críticas a la meta de Colombia de lograr una economía baja en carbono. El país se ha comprometido a reducir hasta 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, una meta que requiere acciones coordinadas de líderes de diferentes sectores. A través de la Plataforma Nacional de P4G, el Gobierno de Colombia tendrá la oportunidad de ampliar su red de innovadores, líderes de pensamiento, e inversionistas orientados a soluciones de crecimiento verde.

Por su parte, el Director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para coordinar la iniciativa de P4G, así como la implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

“Como Director del DNP, me parece importante reforzar el mensaje de que el desarrollo sostenible es responsabilidad de todos los actores de la sociedad. P4G considera al sector privado como un actor fundamental para el crecimiento verde”, afirmó.

El lanzamiento de P4G también contó con la participación del Embajador de Dinamarca, Mogens Pedersen; el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano, y la Directora de Estrategia e Involucramiento de P4G, Leila Surratt, quien señaló que “es un honor para nosotros trabajar con el Gobierno de Colombia para lanzar la plataforma nacional de P4G”.

“Con nuestros aliados colombianos ya hemos construido unas bases sólidas para el progreso. Desde nuestras cinco alianzas trabajando por ODS en Colombia, hasta el liderazgo de la Primera Dama, quien presentó, en nuestro evento en Nueva York, los premios P4G 2019, agradecemos esta visión compartida por un futuro más sostenible e inclusivo con los actores clave en Colombia. Esperamos avanzar de manera exitosa en las actividades futuras”, dijo.

Para aplicar a la convocatoria 2020 de P4G, las alianzas deben incluir entidades gubernamentales, empresas y la sociedad civil, desarrollar los proyectos en uno o más países en desarrollo, y ofrecer una solución comercialmente viable para uno o más de los ODS priorizados: alimentación y agricultura, agua, energía, ciudades y economía circular. La convocatoria 2020 se encuentra abierta.

Igualmente, en dos sesiones adicionales, panelistas discutieron cómo P4G está ayudando a promover el transporte sostenible en Colombia, en línea con la recientemente lanzada Estrategia para la Movilidad Eléctrica y Sostenible. También se discutieron las contribuciones de las alianzas de P4G en Colombia hacia la energía limpia y la eficiencia de los edificios. Más de noventa personas de diversos sectores asistieron a este evento.

Comunicado conjunto del DNP y Presidencia de la República.