Maduro extiende la «alerta naranja» en la frontera con Colombia

–Nicolás Maduro anunció este lunes que mantendrá la alerta naranja, fase 2, en la frontera con Colombia, tras denunciar a su homólogo Iván Duque, de estar detrás de «nuevos planes de violencia».

«Venezuela quiere la paz con Colombia y con todo el mundo, pero le digo a la opinión pública colombiana: cuidado con Iván Duque, cuidado con [el senador] Álvaro Uribe Vélez, porque quieren generar nuevos planes de violencia», expresó Maduro al entregar un balance de la Operación Venezuela Soberanía y Paz 2019, que realizó ejercicios militares en la frontera binacional.

“Quedo muy satisfecho de los resultados de los Ejercicios Militares Soberanía y Paz 2019. Hoy estamos en mejor capacidad que nunca, en 200 años, para defender el territorio de Venezuela. Y he decidido continuar activo la alerta naranja en fase 2 y el despliegue de nuestra FANB”, precisó Maduro.

No obstante, Maduro destacó que no permitirá «jamás» que su país tenga una guerra con Colombia y recalcó que no admitirá la presencia de ningún grupo ilegal en suelo venezolano.

«Ningún grupo armado, paramilitar, o de ningún signo, puede andar en territorio venezolano (…) Venezuela es territorio de paz, para eso hay una Fuerza Armada firme en lo ético, en lo moral», sostuvo.

Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, denunció que el Gobierno de Colombia pretende usar grupos paramilitares para atacar a Venezuela.

«Lo que no han podido hacer por la vía diplomática se lo van a encomendar a sus comandos», aseveró Cabello. «Recordemos quién es el fundador del paramilitarismo en Colombia: su nombre y apellido es Álvaro Uribe Vélez», indicó el político venezolano en referencia al senador y expresidente colombiano.

«Eso no lo digo yo, eso está absolutamente claro […] y jamás ha podido el señor Álvaro Uribe desmentir eso», agregó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) durante una rueda de prensa de esa agrupación.

Cabello hizo los pronunciamientos luego de que se diera a conocer un comunicado de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que anunciaron la creación de un bloque para capturar a presuntos miembros de las exFar que, según ellos, se encuentran actualmente en Venezuela.