Coronel de la Policía Manuel Armando Quintero Medina será el director (e) del Inpec

Manuel Armando Quintero Medina, coronel de la Policía Nacional, fue designado director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El coronel Quintero Medina reemplaza en el cargo al general de la Policía Nacional William Ernesto Ruiz Garzón, quien presentó renuncia como director de la entidad.

El oficial se mantendrá en la dirección de manera provisional hasta que la titular de la cartera de Justicia determine de manera definitiva el perfil del nuevo funcionario que se ponga al frente del Instituto.

En cuanto a los señalamientos de algunos medios de comunicación relacionados con la actuación del director encargado manifestamos que no son ciertos, por cuanto el coronel Quintero Medina no ha participado en comité alguno que disminuyera la seguridad a la prófuga Aída Merlano y los documentos exhibidos no son veraces.