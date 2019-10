Que La Paz te Toque: Campaña busca sensibilizar a jóvenes en temas de paz

Cualquier persona que haya seguido las noticias durantes los últimos meses sabe que hablar de paz en Colombia polariza y hasta cuesta vidas. Sin embargo quienes no han vivido ni un minuto de su vida en paz, reclaman su derecho a hacerlo y parten de la premisa de que a ellos ya les tocó y que ahora nos toca a todas y todos los colombianos apostarle.

Los jóvenes de Colombia, no ajenos a la realidad que vive el país, se ingenian acciones para movilizar a la sociedad para que no se dejen arrebatar la tan anhelada palabra: LA PAZ. Desde hace cuatro años la Fundación Mi Sangre, acompañada de los jóvenes líderes de sus proyectos y en particular de la RedAcción de Paz, ha promovido la campaña QUE LA PAZ TE TOQUE.

Con esta movilización se posiciona anualmente un concepto o idea que ayude a reflexionar y reconocer como sociedad que la paz es una necesidad, especialmente, en un país que ha vivido una historia impregnada de guerra.

Sin embargo, partimos del principio de reconocer que en Colombia estamos preparados para transitar hacia la reconciliación toda vez que se reconozca la importancia de que todos y todas participemos de ella. Durante septiembre, convocamos a la ciudadanía a formar parte de esta movilización uniéndose a las actividades que se realizarían en todo el país; e incluso a replicar, con la ayuda de instructivos descargables, las distintas acciones.

Esta campaña tiene una característica única: es libre de logos y de presencia institucional con el interés de sumar esfuerzos y miradas de distintos actores.

En el 2019 la RedAcción destacó el Derecho a la Participación como bandera para la estrategia de este año propósito de las elecciones locales y regionales. Desde junio los activadores de la RedAcción se reunieron para co-crear una serie de acciones para vincularse durante el Mes de la Paz y, así mismo, invitar a la ciudadanía a participar de ellas.

Entre las actividades de campaña encontramos: seminarios académicos, debates con candidatos y candidatos a alcaldías y gobernaciones, intervenciones performáticas y artísticas en espacios públicos, conversatorios, muestras fotográficas, reportería periodística de historias positivas, acciones para cultivar la paz interior, entre otras.

Cumbre RedAcción de Paz 2019.

El 5 y 6 de septiembre realizamos con otras 12 organizaciones el Seminario Por un País Reconciliado el cual contó con la participación de más de 200 personas y contribuyó a la comprensión, el diálogo y el reconocimiento de experiencias y prácticas de reconciliación, y a la identificación de claves para avanzar en este camino. Hubo intercambios entre experiencias (nacionales e internacionales) que nos permitió acercarnos a debatir sobre los retos, los obstáculos encontrados y la manera como los han sorteado en cada país. También se contó con taller prácticos, desde diferentes enfoques y perspectivas, sobre alternativas para la reconciliación. Y para terminar hubo un ejercicio de Diálogos Improbables a partir de la conversación entre representantes de diversos sectores de la sociedad, con la que se generó una conversación pública sobre los retos y posibilidades de reconciliación desde territorios y sectores sociales que inciden en las dinámicas colectivas de reconciliación en la región y en el país.

Seminario Por un país reconciliado. Helen Mack ejecutiva empresarial, activista en defensa de los Derechos Humanos de Guatemala.

Otra de las actividades fue el Performance Reconstruyéndonos, construido de la mano del reconocido actor y bailarín Juan Carlos Pabón. Esta obra recreó la problemática de los jóvenes víctimas del conflicto armado y se realizó de manera simultánea el 21 de septiembre en Medellín, Quibdó, Turbo, Yopal, Villa de Leyva y Tunja con la participación de 350 personas aproximadamente. Quienes lo vivenciaron evocaron relatos personales y manifestaron su compromiso para emprender iniciativas hacía el futuro del país.

Este también tuvo una réplica el sábado 28 de septiembre en Manizales en el marco de la 51o versión del Festival Internacional de Teatro de Manizales, en el barrio Solferino.

Réplica del perfomance Reconstruyendonos en el Parque Berrío, Medellín. En el marco del evento Particpaz. Otra de las actividades más representativas, fue el domingo 22 de septiembre, una jornada de meditación por la paz de la humanidad en el Jardín Botánico de Medellín con la participación de más de cien personas. Siendo uno de los puntos energéticos del Festival Ekam – iniciativa mundial en la que más de un millón de personas meditaron juntas en 100 naciones del mundo.

Jornada de meditación colectiva en el Jardín Botánico. Punto energético del Festival internacional EKAM. Cabe resaltar también otras actividades como los Foros y Debates con candidatos y candidatas, y los eventos de pedagogía electoral. Estos contaron una significativa asistencia tanto de quienes aspiran a cargos de elección popular como de la ciudadanía en general, con especial participación de la población juvenil. Estos espacios además fueron transmitidos por internet, ampliando su audiencia a las regiones más apartadas. A propósito menciona Juan Manuel, joven líder de la RedAcción, “Me sorprende la valentía que tienen los jóvenes en Antioquia al ser capaces de hacer cosas aunque existan falencias en las políticas para sus municipios”.

Foro Candidatos a la Gobernación de Antioquia.

Iván Quintero, Mauricio Tobón,Iván MAuricio Pérez, Andrea Robledo y Mateo Robledo (hermanos y gestores de esta iniciativa), Felipe Palau, Aníbal Gaviria, Andrés Guerra, Rodolfo Correa.

También se realizaron ferias y recorridos de ciudad como Participaz, con la que se invitó a los medellinenses a responder a la pregunta: ¿cómo construyes paz en tu día a día? y otras acciones lideradas por jóvenes en todo el país.

Las redes sociales se convirtieron en el gran canal de comunicación en el que más de 500 mil personas tuvieron la oportunidad de conocer la campaña, interactuar con los promotores y comprometerse con la causa, haciendo parte activa de una tendencia promovida con la etiqueta #QuelaPazteToque.

A lo largo del mes logramos movilizar miles de personas con publicaciones en medios, debates, interacciones en redes y otros sin número de eventos artísticos y formativos en territorios como Cali, Valledupar, Quibdó, Medellín, Montería, Manizales, Barranquilla, Yopal, Sogamoso, Villa de Leyva, Turbaco, Apartadó, Carepa, Turbo, Bello e Itagüí.