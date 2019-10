Denuncian que línea 106 antisuicidio presenta graves fallas

El Concejal Yefer Vega alertó sobre los casos de suicidio y la competencia de las autoridades para responder a esta problemática. Ejercicio del equipo de trabajo del cabildante verificó que la atención de la línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud, es difícil y no hay atención oportuna. La experiencia se da a conocer a propósito del Día Mundial de la Salud Mental.

En los últimos 6 años en Bogotá se suicidaron 2.117 personas entre los 20 a 35 años de edad. Se trata de cuatro suicidios por cada 100 mil habitantes, la mayoría de ellos consumados por hombres. En el año 2018 se registraron 387 casos de suicidio y en 2017 fueron 347. En el mismo lapso hubo más de 18 mil intentos (23 por cada 100 mil habitantes entre jóvenes de 18 a 25 años de edad, principalmente mujeres), según el Instituto Nacional de Medina Legal.

Datos entregados por la Secretaría de la Salud confirman que en 2018 las localidades con mayor número de casos de suicidio consumado fueron: Kennedy (50), Suba (41), Ciudad Bolívar (37), Engativá (33) y Bosa (32); agrupando el 50% de los casos de suicidio en la ciudad.

Las tasas más elevadas se evidenciaron en Chapinero y Santa Fe con 17,4 y 12,8 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Cada 3 minutos una persona piensa en suicidarse. “Salud mental es pensar en las actitudes que tenemos en público como privado. En lo público cuando entre conductores se agreden, en lo privado cuando el esposo agrede a su esposa frente a sus hijos. El Distrito ha realizado acciones para frenar esta lamentable situación pero es necesario, crear una política pública de una problemática tan grave y lamentable” afirmó el cabildante.

“Las cifras evidencian que existe una grave situación de salud mental en Bogotá, que el acompañamiento en casa y en escenarios como la escuela, es clave para evitar la soledad y la depresión que conduce a nuestros jóvenes a tomar la decisión de quitarse la vida”, afirmó el concejal Yefer Vega.

Las causas del suicidio

El Instituto de Medicina Legal, identificó que la enfermedad física – mental, los conflictos con parejas o exparejas y los factores económicos, son los eventos desencadenantes para cometer suicidio.

El mecanismo más utilizado para suicidarse fue la asfixia mecánica (ahorcamiento), seguidos por los elementos tóxicos (envenamiento).

De acuerdo con el factor de riesgo o vulnerabilidad, se registraron casos en población campesinas, LGBTI, consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas, personas bajo custodia y personas dedicadas a actividades políticas.

“Duele que también haya niños entre 11 años y jóvenes hasta los 25 años, quienes intenten suicidarse. Esto nos hace preguntar qué está pasando al interior de las familias. Herramientas como el diálogo, la no violencia al interior del núcleo familiar, el respeto por el otro, el acompañamiento y el autoconocimiento, son clave para evitar el suicidio”, puntualizó el concejal Yefer Vega.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) conmemora este 10 de octubre el Dia Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de sensibilizar sobre los problemas relacionados con la salud mental y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla.

En Bogotá existen varios programas y proyectos para reducir la tasa de suicidios como la línea gratuita 106 que presta el servicio de orientación psicológica, vía telefónica, y promueve la salud mental, el buen trato y el respecto de los derechos en la dinámica familiar que, aparentemente brinda, orientación y apoyo emocional, 24 horas, los 365 días del año.

Sin embargo, un ejercicio hecho por el equipo de trabajo del concejal Yefer Vega entre el 4 y 5 de septiembre, constató que de 100 llamadas a la línea de atención 106 la mayoría fueron colgadas, otras se cortaron y los funcionaros que contestaron recomendaron tener paciencia para que otra persona solucionará la situación.

“Me contestaron, dije que estaba embarazada y me echaron, me preguntaron el por qué había estado con tantos hombres y colgué”, manifiesta una colaboradora de Yefer Vega quien hizo el ejercicio de llamar a la línea 10. “Me pide mis datos, y después que me comunique con el 123”, respuesta que le dieron a otro colaborador. En pocas ocasiones hubo respuestas como esta “un señor me atendió muy bien, le dije que me acosaban en el trabajo, me calmó y me explicó todos los mecanismo para denunciar el caso”.

“Este 10 de octubre hacemos un llamado para prevenir. En programas y proyectos debemos ser críticos. La idea es cuestionar si efectivamente esos programas y metas son convenientes, si se han cumplido”, concluyó el concejal.