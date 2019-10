Este puente no te pierdas el Bogotá Film Festival

Hasta el próximo 16 de octubre todos los interesados en el buen cine podrán disfrutar de la quinta versión del Bogotá Internacional Film Festival (BIFF). Unos días cargados de películas, talleres y actividades académicas para todos los gustos.

El BIFF presenta este año una programación fresca, llena de títulos arriesgados y diferentes, los cuales muestran el espíritu joven del certamen. Todo lo anterior está atravesado por una contundente presencia del cine asiático, caracterizada por su manifiesto propósito de convocar, a través de atmósferas hipnóticas y propuestas formales desafiantes, maneras ignotas de entender la narración cinematográfica.

Se proyectarán un total de 61 películas, provenientes de 47 países.

Entre las secciones que trae esta versión del Festival se destacan:

Colombia viva

En esta sección se presentará lo más reciente y destacado del cine colombiano, esta tradicional sección cuenta un conjunto de títulos que permitirán descifrar la identidad nacional a través de historias entrañables y estéticas novedosas.

Espíritu joven

Una sección que se empeña en condensar, como su nombre lo indica, el espíritu del festival; títulos arriesgados y desafiantes que expresan una mirada fresca del mundo.

Masters

En tiempos de rupturas y nuevos desafíos, icónicos directores del cine mundial presentan sus últimas películas. Lav DÍAZ, Abel FERRARA, Woody ALLEN y Oliver LAXE, entre otros maestros, llegan al BIFF con historias frescas y potentes.

Estas son algunas de las películas que podrás ver:

Viernes 11 de octubre

Película: FIAT VIVIR

Lugar: Cinemateca Bogotá

Hora: 08:00 p.m.

Resumen: En un pueblo perdido del trópico, un gobernante prohibió los bailes, los cantos y las fiestas… Así se da inicio a Makondo un espectáculo creado por la Orquesta GKO, una ingeniosa banda de músicos, bailarines y actores de circo venidos de diversos lugares del mundo.

Película: And your bird can sing

Lugar: Centro Comercial Andino

Hora: 04:00 p.m.

Resumen: El personaje principal, “Me”, trabaja en una librería en el suburbio de una ciudad en el norte de Japón. Comparte un piso con un amigo llamado Shizuo. Sachiko es la colega de “Me” en la librería. Ella está en una relación con un hombre mayor, el gerente de la librería, pero se siente atraída por “Me” y deja al gerente. Cuando Shizuo conoce a Sachiko, a él también le gusta… Representada como una brisa en el calor del verano, la relación entre estos tres jóvenes japoneses se basa en un delicado equilibrio de amor y amistad.

Sábado 12 de octubre

Película: ACID

Lugar: Tonalá

Hora: 06:00 p.m.

Resumen: En medio de un torbellino de fiestas, privilegios y paranoia, los jóvenes de Rusia de hoy luchan por encontrar un sentido a su vida.

Película: WE

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Hora: 06:00 p.m.

Resumen: Durante un verano abrasador en un pueblo fronterizo belga-holandés, ocho adolescentes se divierten con juegos de descubrimiento para romper la monotonía apática. Se desafían entre sí y a sí mismos y muy pronto, su curiosidad sexual comienza a desdibujar las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. A medida que la inocencia es aplastada en juegos depravados y explotación sexual, los adolescentes pronto se convierten en depredadores despiadados.

Domingo 13 de octubre

Película: Un día lluvioso en Nueva York

Lugar: Andino

Hora: 09:00 p.m.

Resumen: Dos jóvenes llegan a Nueva York por un fin de semana, en donde viven una serie de aventuras en un mal tiempo.

Película: Washing Days

Lugar: Calle 100

Hora: 04:20 p.m.

Resumen: En un tono poético y sutil, la película cuenta la misteriosa historia sobre una adolescente. Buscando en el giro de las realidades, sueños y recuerdos, la niña ve la vida y la muerte y explora su pasado, así como la experiencia de crecer.

Lunes 14 de octubre

Película: Por la gracia de Dios

Lugar: Embajador

Hora: 09:30 p.m.

Resumen: Alexandre vive una existencia cotidiana con su esposa e hijos, escondiendo que también convive con los secretos de una difícil infancia que alteró para siempre su vida. Pero, cuando se entera de que el hombre que abusó de él sigue trabajando con niños, ya no es capaz de mantenerse al margen. Se lanza a un combate al que se unen François y Emmanuel, otras víctimas. Pero las repercusiones y consecuencias de sus testimonios no dejarán a nadie indemne.

Película: Visión

Lugar: Av. Chile

Hora: 01:00 p.m.

Resumen: Jeanne se va a Japón en busca de una rara planta medicinal. Durante este viaje, conoce a Tomo, un guardabosques, que la acompaña en su búsqueda y la guía por las huellas de su pasado. Hace 20 años, en los bosques de Yoshino, Jeanne vivió su primer amor.