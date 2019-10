Paula Arenas estrena video clip «Una Vida Contigo»

2019 ha sido un año inolvidable para la artista colombiana Paula Arenas. En mayo estrenó su primer álbum, Visceral, en agosto se casó y para completar la buenas noticias, recibió varias nominaciones a los premios Latin Grammy.

En esta oportunidad la cantautora se encuentra postulada a tres categorías: “Mejor Canción Pop” por el tema ‘Buena Para Nada’, ‘Mejor Álbum Pop Tradicional” y “Álbum del Año» por Visceral, marcando así una vertiginosa carrera artística y convirtiéndose en una de las artistas con mayor proyección internacional en la actualidad.

Ahora Paula Arenas nos presenta el video de su sencillo “Un Vida Contigo” grabada junto a su amigo Santiago Cruz. Una composición profunda y romántica, producida por el multi-galardonado productor colombiano Julio Reyes Copello.

Este tema escrito por Paula en compañía de Julio Reyes Copello y Fernando Osorio, es una declaración de amor que le hizo a su esposo, y aunque la escribió mucho antes de que se comprometieran, se convirtió en la canción que los ha acompañado durante toda su relación, incluso el día de su matrimonio.

El videoclip fue rodado en el mes de septiembre, el escenario para recrear la historia de esté no podía ser mejor que el matrimonio de Paula y Beto, su esposo. Es un video real que narra el amor de los dos mientras disfrutan de la compañía de sus amigos y familiares.

“Una Vida Contigo es una canción que describe todo lo que significa compartir tu vida con alguien más y lo difícil que entregarse completamente al amor. Me hace muy feliz estar acompañada de mi amigo Santiago Cruz, pues aparte de ser testigo de nuestro amor, su voz y su música es acorde a mi estilo. El video es visceral, real, honesto y revive todo el romance y el amor infinito que nos tenemos. Nos divertimos mucho grabándolo y me emociona mucho pensar que no solo quedará en Youtube y en redes sociales sino en mi corazón pues me recuerda el día mas importante de mi vida” cuenta Paula emocionada al hablar de este rodaje.

Paula dará inició a su gira Visceral, el próximo 30 de Octubre en Amazona – en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Esta será la primera presentación de su tour nacional en la que mostrará sus dos cualidades más importantes: su voz y la impecable interpretación en escena.

Esta será un show impecable en el que la artista bogotana ofrecerá a su público una noche inolvidable interpretando sus éxitos: “Tiempo al Viento”, “Buena Para Nada”, “Ahora Soy Libre”, “Tanto Tanto”, “Nada”, “Hoy” “Bandida” y por su puesto su nuevo sencillo “Una Vida Contigo”.

No pueden dejar de ver este 30 de octubre el primer concierto de Paula Arenas en Bogotá.