Balacera en club nocturno de Nueva York deja 4 muertos y 5 heridos graves

–Cuatro hombres murieron y otras cinco personas resultaron gravemente heridas en un tiroteo en la avenida Utica en Crown Heights (Brooklyn) esta madrugada, dijeron las autoridades.

La balacera se desarrolló justo antes de las 7 a.m.en lo que se cree es un club llamado “Triple A Aces”, dijo una fuente.

El local se anuncia a sí mismo como un “espacio de alquiler privado y social”, detalló New York Post.

Cuatro hombres fueron declarados muertos en el lugar, dijo la policía. Los heridos, que incluyen al menos a una mujer, fueron llevados al Hospital del Condado de Kings y al Centro Médico del Hospital de la Universidad de Brookdale.

Dos personas fueron detenidas para ser interrogadas en las primeras etapas de la investigación, dijeron las fuentes.

No quedó claro de inmediato qué provocó los disparos.

El alcalde de la ciudad Bill de Blasio trinó:

-Nuestra ciudad se despertó con la violencia armada sin sentido en Crown Heights que provocó la muerte de cuatro personas y al menos otras tres de disparos. La policía de Nueva York recuperó dos armas y está interrogando a personas de interés en el incidente.

Y agregó: Lo he dicho antes y lo diré hasta que ya no pueda: tenemos una epidemia de violencia armada que no perdona a la comunidad, y no se detendrá hasta que saquemos las armas de nuestras calles de una vez por todas.(Con información del Diario de Nueva York)