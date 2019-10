EE.UU. da su apoyo a Lenín Moreno en medio de la grave crisis social y política en Ecuador

–El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dio el viernes su apoyo al presidente Lenín Moreno en un comunicado, en medio de la crisis social y política que registra el Ecuador, que completa ya diez días de paralisis por la radicalización de las protestas promovidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE.

«Reconocemos las difíciles decisiones que Lenín y el gobierno de Ecuador han tomado para establecer las bases de la prosperidad económica», escribió Pompeo en un comunicado.

“Estamos conscientes y monitoreamos las denuncias de la injerencia de actores externos en estas manifestaciones”, señaló el secretario de Estado respecto a la afirmación de Moreno de que Maduro y Correa están detrás de las protestas.

We recognize the difficult decisions @Lenin and the Government of #Ecuador have taken to establish the basis for economic prosperity. We share Ecuador’s commitment to democracy & dialogue as the best way to resolve differences peacefully for the benefit of all Ecuadorians.

