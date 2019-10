ONG afirma que giros a familia de testigo contra Uribe hacen parte de su actividad misional

–La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), expidió un comunicado en el cual explica los aportes que hizo a familia de testigo en contra del expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, dentro del proceso que se le sigue al exmandatario por supuesta manipulación de testigos.

Los terminos del documento son los siguientes:

Tras conocerse los soportes contables en los que consta la ayuda otorgada a la familia del testigo Juan Monsalve, el representante legal del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ONG que entregó la ayuda manifestó: “nos encontramos frente a lo que jurídicamente se denomina un hecho superado, toda vez que tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Procuraduría General de la Nación ya examinaron el tema y se pronunciaron al respecto.”

Según Franklin Castañeda, quien Preside el CSPP, en sentencia del 16 de febrero de 2018 la Sala Penal de la Corte manifestó: (i) que las labores realizadas por el CSPP hacen parte de su misión como organización defensora de derechos humanos; y (ii) que su intervención está fundada en motivos serios y verificados sobre el riesgo a la vida e integridad personal del testigo Juan Monsalve y su familia.

Para Castañeda, la decisión de la Corte sobre ese tema hizo tránsito a cosa juzgada, por lo que considera a todas luces inocuo pretender utilizar la ayuda dada a la familia de Monsalve como un mecanismo de defensa del ex presidente, toda vez que la Corte no se esta ocupando de investigar la legalidad o la procedencia de los fondos, lo que la Corte investiga, dijo, es si Alvaro Uribe es o no determinador de las conductas penales que se le imputaron en su indagatoria el pasado 8 de octubre.

Ante la ineficacia estatal para otorgar medidas de protección a la familia de Monsalve, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos realizó diversas gestiones ante organismos internacionales de cooperación, con la intención de salvaguardar la vida e integridad personal de Juan Guillermo Monsalve y su familia, en condición de testigo clave en el proceso adelantado en contra de Álvaro Uribe Vélez.

El presidente del CSPP señaló que pese a que las actividades de la ONG, la cual él representa, han estado siempre ajustados a la Constitución y a la ley, continúan los ataques y señalamientos en su contra por parte de personas, que como la senadora Paloma Valencia, han utilizado su investidura de congresista para investigar secretamente tanto al CSPP como a los defensores de derechos humanos que lo integran, razón por la cual en días pasados remitimos una comunicación a la Corte Suprema de Justicia, en la que reiteramos nuestra disposición y compromiso para atender cualquier llamado o requerimiento legal que pueda contribuir en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de estos hechos.

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es la primera organización no gubernamental de derechos humanos fundada en Colombia, hoy cuenta con más de 45 años de experiencia en esta labor. En los utimos 20 años se ha dedicado al logro de la paz y a garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado. Durante todos estos años la labor de la Fundacion ha sido exaltada con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, y ha interlocutor al más alto nivel con distintos gobiernos, incluidos el de Álvaro Uribe Vélez y el del Presidente Iván Duque.

No hay ninguna duda, reiteró Castañeda, que el apoyo económico a la familia de Juan Guillermo Monsalve se enmarca en el programa de proteccion que existe en la ONG para víctimas y testigos con fondos provenientes de la Cooperación internacional y los cuales se encuentran debidamente auditados.