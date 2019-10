Enjuician a exfuncionaria de alcaldía de Uribia, La Guajira, por tráfico de libranzas

–Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó en Riohacha, La Guajira, a Amelia Raquel Fuentes Castilla, exjefe de talento humano de la alcaldía de Uribia, del mismo departamento, los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con estafa agravada y falsedad en documento privado.

De acuerdo con el material probatorio recaudado, Fuentes Castilla, quien era la encargada de manejar la nómina de Uribia, habría expedido certificaciones de pago y planillas de la alcaldía a nombre de personas que no tenían ningún tipo de relación con la entidad. Con esos documentos se solicitaron libranzas y créditos en una entidad financiera dedicada a prestar dinero a funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron en 2010. De acuerdo con la investigación, se solicitaron préstamos en favor de 23 personas utilizando diversas modalidades con las que la exfuncionaria de la alcaldía y la asesora de la empresa afectada habrían cobrado 192 millones de pesos.

Las modalidades utilizadas fueron:

1. Suplantación de servidores públicos de la alcaldía, quienes no autorizaron ni firmaron las libranzas ni las letras de cambio, estos documentos fueron falsificados

2. Mediante engaños obtenían firmas de servidores públicos y se adelantaba todo el trámite, pero no les entregaban el dinero

3. En otros casos hicieron pasar a 13 personas como servidores públicos que no tenían vínculo laboral ni contractual con la alcaldía.

Por estos hechos también fue imputada Kellys Tatiana Redondo Palacio, asesora comercial de la empresa afectada